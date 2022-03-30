新聞台公聽會 學者籲NCC申設換照制度應更透明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

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（中央社記者蘇思云台北30日電）立法院今天召開新聞台爭議公聽會，學者認為，新聞台的申設、換照與評鑑過程應更為透明化與細緻化，相關營運計畫標準應該清楚列出，審查流程也應盡量公開，強化新聞台監督機制的社會參與。

立法院交通委員會今天召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會（NCC）審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會，NCC主委陳耀祥出席，也邀多位專家學者表達意見。

開南大學法研所兼任副教授、前監委仉桂美表示，資訊權和新聞自由的界線在哪，國內發生爭議事件常常問題是在「有沒有差別對待」。國內的計畫法很少，因此賦予行政機關很大的裁量權，確實有必要給予明確規範。

仉桂美表示，頻道營運計畫應該加入營運計畫的公聽會、列出相關具體指標與評估標準，機關在相關處分禁止有差別對待，才不會發生評鑑、換照標準不太一樣的情形。

中正大學傳播學系教授胡元輝表示，電視新聞台頻道數量，有人認為頻道太多應該減量，也有人認為減量後、新業者沒機會進入市場，的確應該考慮減量可能對言論自由影響；但反過來說，也可能強化既有競爭變成惡性競爭。新聞台退場或是開放的關鍵，應該是檢視制度是否公正合理。

胡元輝認為，新聞頻道的申設、換照與評鑑過程應更為透明化與細緻化。英國無線電視頻道5年評鑑一次，完整評估各方面績效，評鑑過程包括民意調查、專家意見與公眾諮詢等，相關流程結果都會公告在網站；即使是為針對付費頻道採取執照制度的美國，無線電視換照也透過公聽會聽取公眾意見。

胡元輝建議，台灣新聞台審查流程盡量公開，將審查結果公開上網，提升NCC公信力，也強化新聞台監督機制的社會參與。

至於新聞台如果被民眾申訴，經過一定流程後，有可能先由外部諮詢委員會，再經過NCC討論，決議是否違反相關法規進而開罰。

胡元輝表示，在違反事實查證的開罰案上，應該考量和公共利益的相關度，如果新聞錯誤，但新聞台有做即時更正，或是題材涉及的公共利益不高，就未必要用裁罰方式處理，以免造成寒蟬效應。此外，在違反內容管制規範的處分上，應該建立裁罰基準的一致性。

世新大學廣播電視電影學系副教授何吉森認為，NCC立場現在是自律先行、自律沒做好再要求負責；內容申訴部分，以及近期鏡電視爭議應該也要讓裡面設置的外部公評人先作認定報告，NCC應該尊重自律先行。NCC應花少一點心力在換照與評鑑，把時間多花在引導產業數位匯流發展。（編輯：張良知）1110330