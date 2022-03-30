去年促參金額1888億史上次高 財部預估今年破2千億

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（中央社記者張璦台北30日電） 財政部推動促參司今天公布2021年民間參與公共建設成效統計，促參總簽約件數172件，簽約金額達新台幣1888億元，雙創下史上次高；展望今年，財政部表示，預估簽約金額將達2128億元。

推動促參司今天舉行例行記者會，公布2021年促參簽約件數172件，民間投資金額達1888億元；觀察各機關民間參與公共建設簽約成果，交通部受惠高鐵台中車站新高鐵段設定地上權案，以總簽約金額508.88億元在中央部會拔得頭籌，財政部103.82億元居次，經濟部42.37億元排在第三。

至於六都簽約案件與金額，台北市的「數位內容創新中心BOT案」為最大案，簽約金額達62.58億元，總計338.45億元居冠；台南市270.14億元居次，新北市250.26億元居第三。其他縣市部分以新竹縣簽約金額153.11億元第一，第二為新竹市22.55億元，第三為14.47億元的嘉義縣。

推動促參司表示，民間參與公共建設為近年政府施政要點，簽約件數及金額也是市場經濟景氣重要指標，去年在COVID-19疫情影響下，民間投資仍寫下好成績，顯示市場已逐漸復甦。

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展望今年，推動促參司指出，疫情雖尚未明朗，但各主辦機關已摩拳擦掌、積極推動案件；截至目前統計，今年預計簽約案件達128件，簽約金額可來到2128億元，財政部將與各機關共同努力，希望繼去年推動成效後再創佳績。

此外，財政部表示， 2001年起設立「民間參與公共建設金擘獎」，每年頒發獎座、獎金實質鼓勵優質促參案團隊，截至去年已辦理19屆；不過，第19屆金擘獎頒獎典禮因疫情延至今年4月7日於高雄展覽館舉行，21個得獎案件團隊將接受公開表揚。（編輯：潘羿菁）1110330