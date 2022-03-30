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首頁 / 證券

金可-KY私有化完成 4/29起終止櫃檯買賣

2022/3/30 20:22
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（中央社記者韓婷婷台北30日電）櫃買中心表示，金可-KY因私有化完成，將於4月21日起停止有價證券交易，並自4月29日起終止金可-KY有價證券櫃檯買賣。

櫃買中心表示，金可因與Glamor International進行合併，由Glamor International母公司Glamor Vision以現金作為受讓金可-KY股份對價，金可-KY將成為Glamor Vision100%持股子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣情事，依規公告自111年4月21日起停止該公司有價證券交易，並自4月29日（合併基準日）起終止金可-KY有價證券櫃檯買賣。

Glamor Vision由金可主要股東Hydron International Co., Ltd.設立，並由亞洲最大私募另類投資公司之一的霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia），以及金可另一位主要股東New Path International Co., Ltd.共同作為投資人。

金可於2021年11月26日宣布，霸菱亞洲等私募基金以每股新台幣280元、總交易金額新台幣272億元，收購金可-KY百分百股權私有化。

金可始於1996年，致力於角膜接觸鏡（隱形眼鏡）、高效能角膜接觸鏡護理液及潤眼液研發、製造及銷售。（編輯：楊蘭軒）1110330

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