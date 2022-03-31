大潭電廠移工爆群聚感染 8號機6月底完工恐延遲

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（中央社記者曾智怡台北31日電）大潭電廠8號機組原定今年6月完工上線，恐因近期移工連環確診而延宕。經濟部次長兼任台電代理董事長曾文生今天表示，正加強評估疫情對工程影響，全力趕工中，若無法如期商轉，會讓7號機延後停機；至於今年供電狀況，因水情佳，已做足準備。

曾文生今天赴立法院，針對「強化電網千億預算計畫」進行報告並備質詢。

為紓解未來電力需求，大潭電廠推動興建7、8、9號共3部機組計畫，目前8、9號兩部機組正在工程階段，但因疫情緣故，移工引進受限，工程可能延宕。

國民黨籍立委曾銘宗質詢指出，為彌補核電缺口，按照規劃，大潭8號機將於6月底完工。曾文生回應，現在正加速趕工，7、8號機為替代關係，使用同一個氣源，依照計畫，7號機是緊急機組，8號機上線以後會替代它，但無論如何，7號機發電系統仍然存在。

曾銘宗追問若6月底不能完成、12月底有無機會，曾文生回應，一定會努力趕工，但現在有疫情，還需時間評估。

至於9號機預定明年6月底完成，台電總經理王耀庭表示，中間變化因素更多，會以如期完工為目標來努力。

曾文生中場休息接受媒體訪問時指出，興建三接工程時，依照調度原則，大潭8、9號機需要新的天然氣供應，若無法如期供氣，則需將7號機停下來，讓氣源可供8號機使用。

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曾文生表示，視今年疫情狀況，工程單位還在加強評估對工程影響，會訂定趕工計畫，但若還是影響供氣，7號機停機以替代8號機的工作暫時延後，讓7號機繼續運作，視狀況發電，讓電力供應滿足今年需求。

除此之外，今年水情相對良好，不僅大甲溪流域、日月潭幾乎滿載，石門等北部蓄水量都很高，在這樣情況下，夜間可調度機組變多，今年電量供應有做好準備。（編輯：張均懋）1110331