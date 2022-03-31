美台升息獲利進補 中信金估淨利息收入年增35億

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（中央社記者蘇思云台北31日電）中信金表示，啟動升息循環對銀行是有利的，預估今年美國如果升息7碼、台灣升息2.5碼的情況下，對中信銀全年淨利差可增加7個基本點，淨利息收入可增加新台幣30到35億元。

中信金今天舉行去年第4季法說會。中信金財務長邱雅玲表示，目前處於「三期」狀態，分別是疫情影響末期、烏俄戰爭影響中期、主要國家升息初期。

邱雅玲表示，內部評估主要國家央行第2季升息速度只會快不會慢，美國聯準會（Fed）在3月已升息1碼（0.25個百分點），估計今年升息幅度會到7碼，Fed升息步調可能隨著下半年通膨數據減緩而走慢。

邱雅玲表示，台灣央行3月已升1碼，預估未來3季各升半碼，全年共升2.5碼。原因有3個，第一，輸入性通膨壓力；第二是Fed已開始積極升息，台灣如果沒適度升息，可能讓新台幣走弱，進口東西更貴，匯價走勢可能牽動央行升息步調；第三，適度升息可減緩房價和其他資產過度膨脹。

邱雅玲表示，近期雖有烏俄戰爭干擾，但台灣整體景氣還是處於擴張狀態，民間消費會是今年主要成長動能，加上台灣受惠全球供應鏈重組、半導體產業需求強勁，預估台灣今年經濟成長率達4%，但是如果輸入性通膨進一步惡化，也可能無法「保四」。

邱雅玲指出，台灣近期物價因為基本工資、餐飲等陸續調升，國外原油、進口物品價格上漲，預估台灣今年平均通膨率會超過2%警戒線，達到2.4%。

匯率部分，邱雅玲指出，新台幣近期雖然走弱，但還是有一定支撐力道，包括出口旺盛、商品貿易順差、出口結匯需求等，短線可能往29元關卡走，短期干擾因素如果消失，長期仍會偏強，只是震盪幅度會擴大，預估新台幣匯率大概在27.5元到28.8元區間震盪。

媒體關注美國跟台灣央行升息對中信銀業務影響，邱雅玲指出，啟動升息循環對銀行是有利的，今年美元如果升息7碼、新台幣升息2.5碼的情況下，根據存放款結構估算，對中信銀全年淨利差（NIM）增加7個基本點（1基本點等於0.01%），淨利息收入（NII）增加30到35億元間。

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至於升息對於房市與房貸業務的影響，邱雅玲表示，央行今年若共升2.5碼，對資金槓桿和房貸成長影響相對有限，但中長期若進入較大幅度的升息循環，影響會比較明顯。中信銀主要承作自住型房貸，升息對中信銀影響有限，過去房貸成長率約7到9%，今年開始承作公教房貸業務，預估房貸業務有高個位數甚至雙位數的成長。

媒體關注俄羅斯債券曝險情形，台灣人壽資深副總經理葉栢宏表示，俄羅斯曝險為96.7億元，絕大部分是主權債券，目前相關假設預估須提列減損10.5億元，2月已提列預期信用損失4.7億元，3月預計再提5.8億元，不過，公司最近3筆債券應收利息都有收到，都用美元付息，加上盧布最近貶幅縮小許多，對整體回收相對不悲觀。（編輯：楊凱翔）1110331