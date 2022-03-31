員工挪用資產影響EPS 樺漢：循法律途徑追回損失

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（中央社記者吳家豪台北31日電）鴻海旗下工業電腦廠樺漢今天表示，日前主動發現一名員工疑有偽造文書及挪用公司資產嫌疑，已舉發備案，去年提列損失金額約新台幣3772萬元，影響稅後每股盈餘（EPS）0.39元，將循法律途徑追回損失。

為此，樺漢今天董事會重新通過去年第4季財報及盈餘分派案，去年每股配發現金股利總金額合計仍維持7元。

樺漢發布重大訊息指出，3月22日下午進行內控審查時，發現一名員工利用職務之便，監守自盜挪用公司資產，樺漢立即於第一時間辦理銀行臨櫃止付、銀行印鑑更換及進行與銀行積極對帳作業，也已主動向法務部調查局新北市調查處舉發備案，並將內部調查該員工的個人犯罪證據提交新北市調查處，目前已進入司法調查階段。

經樺漢與會計師及銀行三方查核結果，初步統計對樺漢2021年度合併報表總資產影響比例小於0.1%，反映於2021年度財報，提列損失金額約3772萬元，影響稅後EPS為0.39元。

樺漢表示，2021年全年稅後淨利達13.34億元，全年EPS為13.91元，本案對樺漢財務業務並無造成重大影響。

樺漢強調，已再深化公司內稽內控制度，強化印鑑管理制度及財務處資金管理的職能分工，後續相關懲處及處置措施，樺漢將待案情釐清後提報董事會，且相關損失部分也將循法律途徑追回。（編輯：楊凱翔）1110331