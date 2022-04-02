金控連4季減碼中國投資 美國連27季居最大曝險國

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（中央社記者謝方娪台北2日電）金管會揭露金控海外曝險最新變化，美國及中國續居金控最大及次大曝險國，不過金控已連4季減碼中國投資部位，專家認為，中國疫情升溫影響經濟前景，預估金控今年將持續減碼對中投資。

據金管會統計，截至2021年12月底為止，金控海外曝險部位達新台幣22兆3107億元，前10大曝險國依序為美國、中國、英國、法國、香港、日本、澳大利亞、南韓、加拿大及阿拉伯聯合大公國。

自金管會2015年第2季公布統計以來，美國和中國已連27季蟬聯金控最大和次大曝險國，不過因近年中國政經風險升溫，金控對中國曝險呈下滑走勢，相比2015年第2季金控對中國曝險2.5兆元，去年底僅剩2.4兆元，相反金控對美國曝險部位則自2.5兆元一路攀升至去年底的7.04兆元。

從2021年第4季金控曝險變化觀察，金控調節曝險部位最劇烈的地區為中國，單季下滑545.36億元。其中同業拆借雖增加近300億元，不過放款淨額減少267.1億元、投資淨額更減少556.22億元，為曝險下滑的主因。

去年中國重拳整肅科技業和房地產業，監管政策趨嚴影響市場穩定，陸股表現黯淡，金控已連4季調節在中國投資部位。台灣金融研訓院金融研究所長林士傑認為，近期中國受到疫情再升溫影響，經濟前景不明，預期金控今年可能持續減碼在中國投資。

金控單季曝險部位變化次大的地區為過往被稱為「避稅天堂」的英屬維爾京群島（BVI），曝險單季下降206.13億元。金控在當地無同業拆借款，除了放款到期使當地放款淨額季減近40億元，投資淨額也季減166.38億元。

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金控主管說，因應稅負管理所需，企業通常會在BVI、開曼群島、貝里斯等地設立紙上公司，不過因應全球反避稅，為避免被歐盟列入制裁黑名單，自2019年起BVI等地區已要求在當地登記的公司必須有實質經營行為，也因此金控有調節投資部位的情形。

觀察金控去年第4季前10大曝險國，同業拆借淨增加大多不逾300億元水準，僅在日本地區的同業拆借款單季顯著大增1332.37億元。林士傑說，主因日本通膨還不算嚴重，貨幣政策持續寬鬆的能見度相對高，銀行業仍維持資金寬鬆環境，因此金控在日本存拆放同業款項大幅提高。（編輯：郭無患）1110402