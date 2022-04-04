強化國際競爭力 台企業智慧財產投資逐年攀高

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（中央社記者梁珮綺台北4日電）台灣去年固定投資首破新台幣5兆元創新高，最大動能來自製造業，其中，台灣企業為強化國際競爭力投入智慧財產投資，金額從2011年以來逐步成長，年年攀高，去年規模近8000億元。

受惠美中貿易戰帶來的轉單效應、疫情催生的宅經濟，台灣湧現一波投資熱潮，去年固定投資首度達5兆6495億元，實質成長14.7%，再寫新高紀錄。

以投資型態來看，主計總處資料顯示，去年營建工程投資金額為2兆1435億元、機械設備為2兆780億元、智慧財產為1兆1589億元、運輸工具為2689億元，分別占比為37.9%、36.8%、20.5%、4.8%，若與2011年相比，智慧財產增加1.7個百分點，優於其他型態。

仔細觀察智慧財產組成，又以研究發展為主，其他為軟體或資料庫，經濟部統計處官員分析，台灣產業為強化核心競爭優勢，持續致力研究發展，研發投資從2011年的4397億元逐年攀升，2021年達7397億元，實質成長2.6%。

官員指出，營建工程、機械設備的投資與國際情勢息息相關，當整體經濟表現不佳時，廠商會考慮延後設廠時程，會出現遞延現象，若全球經濟穩健成長，投資金額也會增加。

相較於營建工程、機械設備、運輸工具等投資情形較易隨國際情勢波動，智慧財產投資屬於長期支出，官員表示，研發不會短期就開花結果，甚至要承擔失敗風險。

官員表示，台灣企業若要打國際盃，必須具備一定規模的研發能量，否則只能受制於人，因此智慧財產投資不受外力影響，逐年成長。

舉例來說，美中貿易戰開打時，美國握有前端技術的專利權，可要求使用其技術生產的相關產品禁輸中國大陸，官員表示，「由此可見，企業握有自己的專利與技術非常重要」。

根據科技部研發經費支出調查，2020年企業研發經費達5934億元，年增11%，為2005年以來最高增幅，產業別則以製造業為主，占比達92.1%，服務業僅7.6%。

調查也顯示，願意投入大規模經費研發的產業為電子零組件製造業及電腦、電子產品及光學製品製造業，2020年研發經費分別為3240億元、1294億元。（編輯：潘羿菁）1110404