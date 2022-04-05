俄遭國際經濟制裁 陳南光：台灣央行應借鏡兩點

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（中央社記者張璦台北5日電）俄羅斯因武力進犯烏克蘭而遭國際制裁；台灣中央銀行副總裁陳南光指出，透過這波制裁，台灣央行可借鏡兩大重點，即外匯資產管理應朝向透明公開，以及應對外匯準備的風險控管、幣別組合和存放地點等，進行定期安全性評估。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，遭國際祭出一連串經濟、金融制裁，包含部分俄羅斯銀行被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，以及美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布，禁止與俄羅斯央行、主權財富基金和俄國財政部進行交易，多國陸續跟進。

陳南光在在最新一期的銀行家雜誌以「制裁中央銀行的獨特性」為題，發表兩篇文章；內文提及俄國央行支撐盧布能力因制裁行動而被癱瘓，以及「去美元化」、幣別與存放地點多元化等分散風險措施，也難讓俄國全身而退。

同時，陳南光指出，透過這次制裁，讓世人對俄國央行官方準備資產的配置與管理有更多認識，其中兩點值得台灣央行借鏡。

陳南光說，首先，俄羅斯央行自1999年起即按月依照國際貨幣基金組織（IMF）格式公布外幣流動性各項細節，而台灣央行則遲至2020年3月起才開始每半年公布這些資料，歷史資料至今仍未公布。

他表示，俄國央行自2014年起按季公布持有各幣別資產占外匯準備與黃金比重，及存放地點資料，台灣央行則至今並未公開持有外匯準備各幣別比重及存放地點資料。

陳南光認為，在與西方長期對峙之下，俄國央行仍按時公布這些資料，顯然並不認為這是機密資料；原則上，朝更透明、公開的外匯資產管理，讓公眾都能了解並監督，應是台灣央行努力的方向。

其次，陳南光表示，雖然俄羅斯央行事前做足準備，盡量分散外匯準備的幣別與存放地點，但是卻始料未及有那麼多國家，尤其是德國、法國、日本等國，願意加入制裁，以致大部分海外的資產仍遭凍結。

他表示，事後來看，雖然俄國央行的努力沒有達到預期的效果，然而俄國央行強烈的風險意識及靈活的管理策略，也有值得台灣參考之處。

陳南光指出，台灣央行應對外匯準備的經營績效、風險控管、資產幣別組合與存放地點等議題，定期進行安全性評估並進行壓力測試；這樣就得以在全球經濟環境劇變與地緣政治不確定性下，提升台灣央行維持金融穩定的能力，以及強化台灣金融體系面對國內外衝擊下的韌性。

同時，陳南光引述「經濟學人」指出，這次歐美各國對俄羅斯祭出的經濟武器，尤其是針對央行的制裁，已讓中國驚駭；即使中國擁有大量外匯準備，須考量一旦試圖以武力入侵台灣，要如何抵禦歐美各國的制裁壓力。

陳南光說明，與俄羅斯相似，中國已進行「去美元化」一段時間，兩國不同之處在於，中國「去美元化」是基於更大的企圖，即推動人民幣國際化與挑戰美元全球性貨幣主導地位。

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然而，陳南光點出，在多項制度性因素之下，人民幣國際化恐怕很難有大幅度進展，想要動搖以美元為主的國際貨幣制度，可能性更是微乎其微。

此外，中國人民銀行把發行數位人民幣視為提升人民幣地位的重要環節；陳南光表示，由於兩岸頻繁經貿往來與地緣關係，台灣也必須能夠有效因應數位人民幣對台可能的外溢效應，未來台灣央行應定期檢視數位人民幣在台流通狀況，並評估各種風險，以維護台灣的貨幣主權。（編輯：楊凱翔）1110405