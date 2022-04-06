金融撐盤電子航運下挫 台股跌幅收斂力守年線

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台股6日一度大跌超過200點，回測月線、力守年線。盤中跌幅收斂至200點內，電子和航運下挫，金融撐盤。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股4大指數下挫，台股一度大跌超過200點，回測月線、力守年線。盤中跌幅收斂至200點內，電子和航運下挫，金融撐盤。法人表示，短線台股盤跌有撐，反彈空間有限，資金轉向金融和生技族群，仍須留意大盤回檔風險。

美國聯準會（Fed）官員釋出加速升息和縮減資產負債表以對抗通膨訊息，美股4大指數下挫，台股在清明連假後開盤大跌，早盤最低來到17381.07點，重挫244.52點，盤中重返17400點之上，回測月線約17418點，力守年線約17399點。

台股在10點28分加權股價指數來到17459.63點，下跌165.96點，跌幅0.94%，成交值相對萎縮來到新台幣1303.46億元，盤中電子股下跌1.5%，金融上漲0.89%，航運下挫2.1%。

電子權值股台積電盤中一度跌幅超過2%，聯發科和聯電下跌3%，日月光投控一度跌幅2.4%，南亞科跌超過3.7%；貨櫃3雄長榮、萬海跌幅超過3%，陽明跌2.3%。

富邦期貨研發部資深經理曾家宏分析，清明連假期間美股費城半導體指數跌幅達4.6%，拖累台股今天電子股表現。此外，俄烏戰事拉長、美國聯準會官員釋出加速縮表訊息、以及中國上海和昆山封城管控疫情，台商部份產能和供應鏈受到影響，也牽動台股表現。

展望台股後市，在籌碼面，曾家宏表示，外資法人偏賣方，美國加速升息可能使得資金外流，不過台股基本面仍有支撐，預估短線盤跌有撐，反彈空間有限，資金轉向金融和生技族群，仍須留意大盤回檔風險。（編輯：郭無患）1110406