連假後台股表現 聚焦4月業績及股東會行情

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（中央社記者潘智義台北2日電）台股本週週線下跌51.36點，雖有俄烏戰事變局，但新台幣貶值有利出口，市場看好今年第1季上市櫃公司業績，加上4月中台積電法人說明會及股東會行情，可望為台股4月表現加溫，法人也可望在第2季重新布局。

清明連假前，台股4月1日收在17625.59點，3月單月上漲41.29點，首季下跌525點。法人認為，上市櫃公司首季獲利佳，清明連假後台股可望逐步反映業績題材。

台灣證券交易所統計，全體上市公司110年度總稅前淨利新台幣5兆237億元，創下新高，較109年度成長2兆1369億元，增幅74.03%。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪表示，台股短線看17300至17900點間震盪，拉長時間看整個4月，可望在16800至18300點間起伏；台股近期遇到「冰火五重天」，首先是俄烏戰事引起國際間經濟制裁冷戰，加上戰事帶動物價上漲，誘發火熱的通膨壓力。

陳奕光解釋，雖然美國國內生產毛額（GDP）要轉負不易，但GDP低於消費者物價指數（CPI），加上美國長天期公債殖利率下滑，但短天期公債殖利率上揚，反映景氣不好的疑慮。

他強調，第3個疑慮是新台幣一路貶值，導致外資賣超台股，今年以來賣超逾4600億元；第4是庫存調整問題，第5是去年有本土疫情增溫，延續下來的疫情需要克服，加上2020年美中貿易戰的供應鏈變化後續影響，近期記憶體、顯卡、筆電都有庫存調整壓力。

面對外在與內在壓力，陳奕光認為只能一關一關過，先看一週再看整個4月，因有超級財報週、股東會行情，尤其政府推動綠能產業，帶動儲能、節能、創能龐大的產業發展契機，台股應有機會表現。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪指出，台股近年假期後市場氣氛偏多，假前不積極，這次清明連假應該也是如此；外資1月賣超377億元，指數下跌約544點，跌幅約3%，2月外資賣超1573億元，2月台股僅下跌22點，外資賣超多，指數卻賣不下去，3月外資賣更多，外資賣盤大致都被本土資金消化。

他說，去年上市櫃公司去年獲利約4.2兆元，很多公司配息超過獲利，例如IC設計大廠聯發科去年每股賺70.56元，除每股配發現金股利57元外，另從資本公積配發每股16元，現金股利合計高達73元，超過年度每股獲利。

他直言，上市櫃公司樂於配息給股東，台股的股息殖利率高，吸引投資人加碼，外資賣超壓不下台股，下檔空間有限。

朱成志認為，從2月24日俄國入侵烏克蘭，造成原物料漲勢已緩和，美國芝加哥期權交易所（CBOE）編製的恐慌指數（VIX）來到低檔，代表資本市場氣氛趨於平和，上海運價指數連11週下跌，都有利於第2季台股表現。（編輯：張均懋）1110402