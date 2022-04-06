櫃買業績發表會12家接力上場 環球晶打頭陣

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）櫃買市場業績發表會將自下週密集推出，12家公司接力上場。系列主題包括「半導體與應用」及「富櫃200」，由環球晶打頭陣，中美晶、力旺等接棒。

配合上櫃公司110年度財務報告公告，櫃買中心規劃一系列櫃買市場業績發表會，將於4月11日、12日、13日及15日接續推出「半導體與應用」及「富櫃200」等主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加）。

櫃買中心指出，台灣完整半導體產業鏈具備強大全球競爭優勢，位居電子產業重要領頭羊地位，除類股市值在整體櫃買市場占比最高、逾3成，其景氣變動深切影響資本市場波動外，半導體相關產品在元宇宙、5G、人工智慧（AI）及電動車等各項科技領域亦皆有相當廣泛應用。

11日及13日邀請半導體矽晶圓廠商環球晶、太陽能晶棒與晶片廠商中美晶、嵌入式非揮發記憶體IP授權服務廠商力旺、微控制器（MCU）廠商笙泉、半導體封測材料通路廠商利機及消費性IC設計廠商通泰等6家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值及流動性最佳之200檔上櫃股票，該指數與台灣中小型股票漲跌變化息息相關，是追蹤上櫃股票市場走勢最佳指標。

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為利投資人瞭解納入富櫃200指數成分股上櫃公司，12日及15日邀請金氧半場效電晶體（MOSFET）廠商杰力、電源與馬達驅動IC廠商茂達、靜電防護晶片廠商晶焱、車用電子零組件廠商同致、太陽能模組廠商茂迪及醫藥連鎖通路廠商大樹等6家公司經營團隊線上直播說明。

另外，櫃買中心今天也公布上櫃公司最近一年度庫藏股買回執行情形，統計110年4月1日起至111年3月31日止，上櫃公司執行買回庫藏股者計有44件（36家公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行件數計有36件。期間買回庫藏股執行率達100%者計有13件；買回庫藏股執行率低於50%者計有5件。（編輯：楊蘭軒）1110406