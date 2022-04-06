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可成擬辦現增 預計買回2.5萬張庫藏股

2022/4/6 22:36
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（中央社記者江明晏台北6日電）可成今天公告，董事會決議擬辦理現金增資，擬發行不超過5000萬股為限，預計用於擴建廠房、購置設備、海外購料等，可成董事會也通過，擬每股配發10元現金股利，以及實施庫藏股2.5萬張。

金屬機殼廠可成表示，董事會決議擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股，擬發行不超過5000萬股為限，每股面額新台幣10元。

可成表示，本次增資資金預計用於擴建廠房、購置設備、海外購料、充實營運資金、轉投資、償還銀行借款等，該案由董事會提請111年股東常會決議，股東會日期為5月27日。

此外，可成今天董事會決議股利分派，預計每股配發10元，若以今天收盤價146元計算，殖利率約6.8%，發放總金額72.98億元。

可成也決議將再次實施庫藏股，預計買回自家股票2.5萬張。公告指出，本次庫藏股買回期間為4月7日至6月6日，買回區間價格為102.2元至220.5元。

根據公告，可成過去3次庫藏股的執行情形（實際已買回股數占預定買回股數），第1次為35%，第2與第3次分別為62%、65%。（編輯：楊蘭軒）1110406

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