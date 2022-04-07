金擘獎典禮移師高雄 蘇建榮：南部促參投資機會占半

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第19屆金擘獎頒獎典禮首移師高雄，7日下午在高雄展覽館舉行。這屆有包括民間團隊獎12件、政府團隊獎9件獲獎。行政院秘書長李孟諺（前左4）及財政部長蘇建榮（前左5）等人與得獎團隊大合照。中央社記者洪學廣攝 111年4月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）第19屆金擘獎頒獎典禮首移師高雄，這屆有包括民間團隊12件、政府團隊9件獲獎。財政部長蘇建榮表示，南部促參案投資機會佔半，全國今年有128件促參案招商，金額破2千億。

財政部今年首度將金擘獎頒獎典禮移師高雄，下午2時30分在高雄展覽館舉行「第19屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，行政院秘書長李孟諺及財政部長蘇建榮出席頒獎，高雄副市長林欽榮、民進黨立委許智傑也與會，除向辛苦評選委員致意，也肯定獲獎團隊對公共建設貢獻。

李孟諺致詞表示，公共建設是經濟成長的火車頭，需要政府與民間共同努力；行政院去年成立「促進民間參與公共建設推動小組」，以政策引導鼓勵各部會採促參推動重點公共建設，擴大案源，財政部也啟動修法納入新興綠能建設、數位建設及有償取得公共服務機制，促參推動環境將會更完備。

蘇建榮表示，金擘獎是鼓勵民間參與公共建設最高榮譽，這次頒獎典禮首度移師到高雄舉行，除要恭喜高雄在地團隊獲獎，也特別鼓勵與期待南部地區優質促參案件積極參與；嘉義以南的促參案件（包含中央及地方政府主辦機關）民間投資金額占全台投資總額比率正逐年提高，投資機會幾乎達1/2。

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蘇建榮說，未來不管是台南科技園區或橋頭科技園區、台積電設廠等帶來產業發展，人口移入，過程中也需要更多公共服務，因此希望南部公共建設能加速興辦，當然也需要民間參與；今年全國有128件促參案將要招商，金額達新台幣2128億元，可見各主辦機關都已摩拳擦掌努力招商，歡迎各界投資。

財政部新聞稿指出，這屆金擘獎共有21件案子脫穎而出獲獎，包括民間團隊獎12件及政府團隊獎9件；頒獎典禮特別安排民間團隊特優獎得主祺峰休閒事業有限公司、優等獎得主全聯善美的團隊，以及政府團隊優等獎得主高雄市政府衛生局分享辦理歷程、心得及經驗交流，讓更多公共建設主辦機關或民間團隊從中學習，複製成功經驗。（編輯：陳仁華）1110407