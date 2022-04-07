更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 產經

金擘獎典禮移師高雄 蘇建榮：南部促參投資機會占半

2022/4/7 15:42（4/7 15:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第19屆金擘獎頒獎典禮首移師高雄，7日下午在高雄展覽館舉行。這屆有包括民間團隊獎12件、政府團隊獎9件獲獎。行政院秘書長李孟諺（前左4）及財政部長蘇建榮（前左5）等人與得獎團隊大合照。中央社記者洪學廣攝 111年4月7日
第19屆金擘獎頒獎典禮首移師高雄，7日下午在高雄展覽館舉行。這屆有包括民間團隊獎12件、政府團隊獎9件獲獎。行政院秘書長李孟諺（前左4）及財政部長蘇建榮（前左5）等人與得獎團隊大合照。中央社記者洪學廣攝 111年4月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄7日電）第19屆金擘獎頒獎典禮首移師高雄，這屆有包括民間團隊12件、政府團隊9件獲獎。財政部長蘇建榮表示，南部促參案投資機會佔半，全國今年有128件促參案招商，金額破2千億。

財政部今年首度將金擘獎頒獎典禮移師高雄，下午2時30分在高雄展覽館舉行「第19屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，行政院秘書長李孟諺及財政部長蘇建榮出席頒獎，高雄副市長林欽榮、民進黨立委許智傑也與會，除向辛苦評選委員致意，也肯定獲獎團隊對公共建設貢獻。

李孟諺致詞表示，公共建設是經濟成長的火車頭，需要政府與民間共同努力；行政院去年成立「促進民間參與公共建設推動小組」，以政策引導鼓勵各部會採促參推動重點公共建設，擴大案源，財政部也啟動修法納入新興綠能建設、數位建設及有償取得公共服務機制，促參推動環境將會更完備。

蘇建榮表示，金擘獎是鼓勵民間參與公共建設最高榮譽，這次頒獎典禮首度移師到高雄舉行，除要恭喜高雄在地團隊獲獎，也特別鼓勵與期待南部地區優質促參案件積極參與；嘉義以南的促參案件（包含中央及地方政府主辦機關）民間投資金額占全台投資總額比率正逐年提高，投資機會幾乎達1/2。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蘇建榮說，未來不管是台南科技園區或橋頭科技園區、台積電設廠等帶來產業發展，人口移入，過程中也需要更多公共服務，因此希望南部公共建設能加速興辦，當然也需要民間參與；今年全國有128件促參案將要招商，金額達新台幣2128億元，可見各主辦機關都已摩拳擦掌努力招商，歡迎各界投資。

財政部新聞稿指出，這屆金擘獎共有21件案子脫穎而出獲獎，包括民間團隊獎12件及政府團隊獎9件；頒獎典禮特別安排民間團隊特優獎得主祺峰休閒事業有限公司、優等獎得主全聯善美的團隊，以及政府團隊優等獎得主高雄市政府衛生局分享辦理歷程、心得及經驗交流，讓更多公共建設主辦機關或民間團隊從中學習，複製成功經驗。（編輯：陳仁華）1110407

第19屆金擘獎頒獎典禮首度移師高雄，7日下午在高雄展覽館舉行，財政部長蘇建榮出席表示，南部促參案投資機會幾乎達一半，全國今年有128件促參案招商，金額破新台幣2千億元。中央社記者洪學廣攝 111年4月7日
第19屆金擘獎頒獎典禮首度移師高雄，7日下午在高雄展覽館舉行，財政部長蘇建榮出席表示，南部促參案投資機會幾乎達一半，全國今年有128件促參案招商，金額破新台幣2千億元。中央社記者洪學廣攝 111年4月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載