台股跌破年線支撐 法人：價量結構偏弱不利多方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北8日電）美股主要指數收高，投資人持續關注俄烏戰爭及美國聯邦準備理事會（Fed）動向。法人表示，台股帶量跌破年線支撐，價量結構偏弱，不利多方發揮，仍為區間整理格局。

美股道瓊工業指數上漲87.06點或0.25%，以34583.57點作收，標準普爾500指數上揚19.06點或0.43%，收4500.21點；以科技股為主的那斯達克指數小漲8.48點或0.06%，收13897.30點，費城半導體指數揚升3.48點或0.11%，收3197.44點。

台股7日受美國科技股續挫影響，加權指數以平低盤開出後，跌破年線支撐，午盤後傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情擴大，賣壓出籠引發跌勢加劇，終場下跌343.87點，失守年線，收在17178.63點，跌幅1.96%，成交值新台幣3098.17億元。

產業訊息部分，被動元件大廠國巨受惠3月工作天數回復正常，加上利基型市場需求穩健，自結3月合併營收達106.25億元，月增14.9%，年增21.8%，創單月新高；第1季合併營收301.29億元，季增17.3%，年增26.9%，創單季次高。

記憶體製造廠旺宏自結3月營收42.57億元，月增17.5%，年增17.97%，連續12個月創歷年同期新高；第1季營收115.98億元，年增20.5%，同創歷年同期新高。

法人表示，考量通膨壓力及聯準會鷹派作為，加上俄烏戰爭、疫情變數，不利台股多方發揮，仍為區間整理格局。（編輯：張均懋）1110408