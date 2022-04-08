電信業ARPU連3季上揚 中華電居冠、台灣大增最多

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（中央社記者蘇思云台北8日電）NCC統計顯示，電信業者2021年第4季每戶平均收入（ARPU）季增新台幣1.7元來到443.6元，也是連續第3季上揚。電信三雄ARPU全數走揚，中華電480.5元居冠、遠傳電信479.2元居次。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布2021年第4季行動通訊市場統計，第4季整體營收為393.6億元，較第3季增加2.3億元。

電信業者關心的每戶平均收入（Average Revenue Per User，ARPU）部分，2021年第2季是2015年來首次止跌回升，第3季ARPU季增6.9元到441.9元，第4季ARPU持續季增1.7元到443.6元，意味連3季走揚。

NCC報告顯示，五大電信業者中，電信三雄ARPU都走揚，中華電信增加1.3元到480.5元，遠傳電信增加2.6元到479.2元，台灣大哥大增加4.1元到442.6元；不過，另外2家則呈現衰退，台灣之星減少1.1元到323.6元，亞太電信減少2元到291.1元。

隨著台灣大哥大去年底宣布併購台灣之星，遠傳電信今年也閃電宣布合併亞太電信，外界預期，隨著電信業「新三國」時代來臨，ARPU有望持續提升。

NCC報告指出，第4季行動通訊用戶數有2958萬用戶，較第3季增加3.6萬用戶。其中，月租型用戶為2424萬用戶，季增2.6萬用戶；預付型用戶數為534萬用戶，季增1萬用戶。

在用戶數部分，電信三雄中，中華電信第4季戶數增加最多，季增1.5萬戶來到1066.9萬戶，遠傳電信季增0.7萬戶來到705.7萬戶，台灣大哥大季減1.9萬戶來到709.5萬戶，其餘業者則增加3.3萬戶來到475.9萬戶。如果合併案後續通過，三大電信用戶數可能明顯拉近，後續變化值得關注。

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NCC報告顯示，第4季行動通訊語音話務量為25億分鐘數，較第3季減少1.8億分鐘數；以撥打語音型態話務量來看，主要以網內12.9億分鐘數比重最高，其次依序為網外6億分鐘數，撥打市話5.1億分鐘數，國際去話980萬分鐘數，國際漫遊60.4萬分鐘數。

第4季行動通訊數據傳輸量為2379.4Pbytes，較第3季減少114.8Pbytes；至於行動通訊簡訊則數為32.5億則，季減3.8億則；多媒體訊息則數為1857.5萬則，季增602.3萬則。（編輯：趙蔚蘭）1110408