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航運防疫股強勢 台股反彈105點站上17200點

2022/4/8 13:46（4/8 14:20 更新）
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台股8日終場收在17284.54點，上漲105.91點。（中央社檔案照片）
台股8日終場收在17284.54點，上漲105.91點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北8日電）美科技股收高，帶動電子股反彈氣勢，加上航運及防疫股表現強勢，台股今天盤中最高來到17316.69點、上漲138點，但尾盤急殺摜壓指數逾20點，終場17300點關卡得而復失。

台股加權指數今天收在17284.54點，上漲105.91點，漲幅0.62%，成交值降至新台幣2456.64億元。電子股漲0.12%，成交比重超過52%；金融股漲1.26%，航運股大漲3.96%，鋼鐵股漲1.99%。

權值電子股台積電收567元，漲幅0.18%，成交量逾2.79萬張；晶圓代工二哥聯電開高震盪，收平盤50元。

航運股由貨櫃三雄領漲，長榮、陽明、萬海分別上揚5.45%、4.2%、3.01%，收在135.5元、124元、154元。航空雙雄長榮航、華航分別上漲5.47%、2.07%，收在33.75元、27.1元，成交量超過20.25萬張、8.02萬張。

防疫概念股亞諾法受惠於疫情擴大、檢測需求提升，今天收漲停63.9元。因俄烏戰爭衝擊原物料行情，農糧股東鹼、惠光成為盤面焦點，今天收在漲停61.7元、49.6元。

富邦投顧指出，台股跌破年線支撐後，買盤退場觀望，短線技術面偏弱，近期難脫偏弱震盪走勢。（編輯：趙蔚蘭）1110408

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