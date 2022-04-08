宏碁：暫停俄羅斯業務 與國際組織合作進行人道援助

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠宏碁今天發布新聞稿表示，恪守國際間貿易相關法律規定，並密切觀察俄羅斯及烏克蘭衝突；基於近期情勢發展，決定暫停俄羅斯業務，正與多個非營利國際組織合作進行各項人道援助。

宏碁另公布3月合併營收新台幣303.10億元，月增32.3%，年增9.2%；第1季合併營收為783.73億元，年增9.5%，創近9年來同期新高。

宏碁強調，重視所有員工安全，並將持續協助受影響者及其家屬，希望能盡速恢復和平。宏碁也關心在此次衝突中受到影響的民眾，正與多個非營利國際組織合作進行各項人道援助。

宏碁今年第1季電競事業營收年增25.9%、商用事業營收年增36.9%、桌上型電腦營收年增30.3%。非個人電腦（PC）及顯示器事業第1季營收年增32.1%，高於整體營收年增率。

另一家電腦品牌廠華碩公布3月集團營收約550.34億元，月增37%，年增20%；3月品牌營收約510.32億元，月增38%，年增18%。

累計今年第1季華碩集團營收1384億元，年增19%；第1季品牌營收1280億元，年增18%。

華碩表示，近期產業受供應鏈、物流、地緣政治、通膨等諸多變數干擾，華碩團隊將妥善對應複雜多變的產業環境，達成顯著優於產業的成長目標。

此外，電腦設備廠神達投控3月合併營收為42.69億元，月增46.7%，年增9.6%，主要成長動能為資料中心及行車紀錄器等車用產品出貨推升。今年第1季營收113.13億元，季增約20%，但年減1%。（編輯：楊蘭軒）1110408