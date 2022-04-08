6業者積極探詢純網保 金管會准駁關鍵在商業模式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會今年8月將開放業者申設純網路保險公司，目前較積極向金管會探詢的業者包含中信金、富邦金、國泰金、開發金及南山人壽；另安聯集團台灣子公司安聯人壽也正評估攜手電信或電商業者申設純網產。

金管會官員指出，較積極探詢的業者並非一定會來申請，也無法替業者代言申設意願；針對目前業者多表態傾向純網產而非純網壽，官員說，金管會並未設限純網產僅能發出幾張執照，不過也不是業者遞件申請一定會准，關鍵考量還是業者提交的營運計畫、商業模式是否可行。

金管會今年8月即將開放業者申請設立純網路保險公司，包含純網路壽險或純網路產險；除了安聯人壽今天證實對申設純網產有興趣，市場也點名中信金、富邦金、國泰金、開發金和南山人壽均積極評估申設純網保可行性。

中信金、富邦金和國泰金旗下都有產、壽險子公司，開發金旗下有中壽，南山人壽旗下則有南山產險。據悉，多數業者評估方向均較傾向申設純網產。

金管會官員表示，目前較積極詢問的業者包含中信金、富邦金、國泰金、開發金及南山人壽等，但現在談申請與否還太早；若後續業者均爭取申設純網產而非純網壽，官員說，並未限制僅能發出幾張執照，不過是否核准關鍵還是在業者提交的營運計畫，看商業模式是否可行。

中信金總經理吳一揆日前在法說會上對申設純網保一事證實正進行評估，市場傳出遠東集團找上中信金打算跨集團聯盟申設純網產，吳一揆則表示，「外界有幫我們和其他好集團配對，若有具體發展再和各位報告」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

富邦金對市場傳言也回應「評估中」；由於富邦金旗下富邦產險為國內產險業龍頭，加上富邦集團旗下已有電商momo富邦媒、電信台灣大哥大等，市場也預期富邦金若搶進設立純網路產險，可望應用集團資源推出創新保險場景。

另外，德商安聯集團台灣子公司安聯人壽同樣證實，初步評估對申設純網產較有興趣，希望未來攜手合作的對象為電信或線上銷售平台業者。（編輯：楊凱翔）1110408