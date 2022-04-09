晶圓雙雄ADR續挫 台積電下週法說牽動科技股風向

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（中央社記者吳家豪台北9日電）美聯準會為抑制高通膨可能採取激進升息，資金追逐金融股，影響科技股走勢，台積電美國存託憑證（ADR）8日再次跌破100美元大關；台積電定14日召開法人說明會，為半導體指標股法說行情揭開序幕，並牽動科技股風向。

台積電美國存託憑證（ADR）8日收跌1.22%至99.29美元（約新台幣2870元），再次跌破100美元大關；聯電ADR下挫1.98%至8.43美元，寫下近11個月低點。

台積電定14日召開法人說明會，市場將聚焦第2季展望、庫存修正等議題，成為台股下週能否續彈重返年線的關鍵。

台股8日開高反彈，終場上漲105.91點，收在17284.54點，外資賣超金額收斂至新台幣115.06億元，仍持續提款晶圓雙雄，其中賣超聯電3.91萬張居首，賣超台積電1.56萬張排第3名。

台積電自結3月營收1719.67億元，月增17%，年增33.2%，為歷史次高水準；今年第1季營收達4910.76億元，季增12.07%，年增35.5%，創單季營收歷史新高，並超出營運目標。

美系外資日前發布研究報告預估，台積電第2季營收有望季增4%至6%，優於市場預期的3%；第2季毛利率預估為55%，主因5奈米產能利用率提升。

不過，台積電先前表示，由於地緣政治衝突和主要國家受疫情影響封城，智慧手機、個人電腦（PC）和電視等消費電子需求出現放緩跡象。美系外資觀察，台積電從去年下半年就示警半導體庫存修正問題，這也是14日法說會的主要提問重點。

亞系外資查訪通路後發現，台積電已成為半導體公司委外生產繪圖晶片的最大贏家。英特爾（Intel）推出的ARC獨立繪圖晶片採用台積電6奈米製程，輝達（NVIDIA）下一代Hooper繪圖晶片採用台積電4奈米製程，超微（AMD）的RDNA 3架構繪圖晶片可能採用台積電5奈米製程。

亞系外資指出，台積電5奈米產能去年第4季約每月10萬片，推估今年中旬將提升到每月12萬片，明年初將增至每月14萬片。

大立光14日召開線上法說會，依舊由執行長林恩平主持，除了將聚焦第1季財報、毛利率等表現外，預料包括客戶動態、非蘋陣營新機表現及下半年新手機規格升級方向、元宇宙等新領域應用都會是法人關注焦點。

大立光3月合併營收達37.56億元，月增43%，年減6%，年減幅度收斂至個位數，但仍為近4年同期低點。

法人分析，大立光今年第1季營收約101.33億元，季減22.4%，年減14.2%，略低於預期，其中2000萬畫素產品占比10%至20%，相較去年第4季的20%至30%仍有差距，顯示高階產品需求疲軟，今年上半年營運壓力仍大。（編輯：郭無患）1110409