家具家電業者看旺房市熱度不減

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（中央社記者江明晏台北12日電）連鎖家具龍頭詩肯表示，房市自住剛性需求不被影響，加上振興券4月底到期，看好將有一波買氣挹注，百貨家電通路商集雅社表示，房市熱度不減，加上節能家電補助，帶動家電出貨持續暢旺。

台灣連鎖家具龍頭詩肯3月營收為1.82億元，較去年同期成長19.31%。累計今年首季營收達6.6億元，年增2.36%，創歷史同期新高。

詩肯說，雖然央行先前升息一碼，日前又宣布通過「平均地權條例」修正草案，炒房最高罰款5000萬元，但種種措施，針對的都是投機炒房，自住的剛性需求並不會被影響，因此仍正面樂觀看待今年的家具市場持續蓬勃發展。

詩肯指出，政府在去年發放的振興五倍券，使用期限在4月底截止，買氣也可望再有一波小高峰，加上近期配合各大商場檔期，進行一連串特賣會，因此推估4月營收表現仍能繳出不錯的成績單。

集雅社3月營收2.77億元，年增40.69%；首季累計營收9.06億元，年增25.37%；雙創歷史同期新高。

集雅社表示，由於房市熱度不減，帶動家電出貨持續暢旺，加上今年首季相較去年同期增加10個營運據點，帶來相當亮眼的營運表現。

集雅社總經理蘇在基表示，除了房市火熱帶動業績成長外，節能家電補助也是關鍵因素之一，並看好母親節通常都是百貨公司重視的大檔期，將締造更亮麗的營運表現。

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