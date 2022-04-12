亞股多收低 市場靜待美公布最新通膨數據

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（中央社香港12日綜合外電報導）亞洲股市在前一天華爾街股市頹勢拖累下多收低，市場目光放在今天稍晚將出爐的美國最新通膨數據。

美國今天將公布3月消費者物價指數（CPI），經濟學家預估，3月通膨年增將攀至近8.5%，創下1981年底以來高點。美國2月CPI年增7.9%，創40年來最大增幅。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴媒體：「我們預期3月整體通膨將異常升高。」她在提到俄羅斯入侵烏克蘭帶來的經濟影響時稱之為「蒲亭通膨」（Putin price hike）。

City Index資深市場分析師辛浦森（Matt Simpson）指出：「這不再是有關通膨水準的問題，CPI節節攀升的新聞已經廣為放送。目前的問題是通膨要多久才能拉回來，以及聯準會平抑通膨會不會讓美國陷入衰退。」

Bulltick LLC全球總體經濟研究部門主管維拉（Kathryn Rooney Vera）告訴彭博電視：「我們今年面對的是停滯性通膨（stagflation），聯準會發現自己身處錯綜複雜的環境。」

她還說，市場現在已經在價格上反應聯準會在接下來兩次決策會議可能各升息2碼。

美國公債下跌，10年期公債殖利率突破2.8%。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）在報告中表示，這種種利空對東京股市帶來壓力。「投資人在美國3月消費者物價數據今天稍晚出爐前，可能不會採取重大動作」，在通膨數據發布前，「市場可能會失去明確的方向感」。

日股日經指數收跌1.81%，來到26334.98點。港股恆生指數收漲0.52%，來到21319.13點。上海綜合股價指數收漲1.46%，來到3213.33點。

安達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）在提到可能和香港和上海股市漲勢有關的因素時說：「中國政府發出數月來首批線上電玩執照。」

這是中國政府自去年7月以來批准的首批新電玩遊戲執照，此舉可緩解外界對北京當局管制電玩產業措施的部分疑慮。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾、新加坡和台北股市皆收跌，雅加達股市則微幅收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110412