4家壽險申請發放現金股利 金管會審查中

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（中央社記者謝方娪台北12日電）去年壽險業獲利創高，今年發出的現金股利也可望創下新高水準。金管會今天揭露，已有4家壽險公司遞件申請發放現金股利，目前都還在審查中。

去年壽險業獲利大豐收，多家壽險公司都已表態今年將爭取發放現金股利，不過壽險業若要發放現金股利，必須先經過金管會保險局核准。金管會揭露，截至今天為止，已有4家壽險公司向金管會申請發放現金股利，目前都還在審查中。經查，其中2家為國泰金旗下國壽、中信金旗下台壽。

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市場關注，若壽險業申請發放現金股利後，又申請增資，金管會看法如何？金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會表示，現金股利來自前年度獲利，增資則是考量公司未來資本需求，兩者考量不同。

去年壽險業獲利創下史上最旺一年，全年稅前獲利達新台幣3885億元，年增1824億元、增幅88.5%，稅後獲利也有逾3600億元水準；獲利成長主因台股屢創新高，全年壽險業投資利益高達1兆2755億元，淨投資收益相比2020年大增2110億元。（編輯：楊蘭軒）1110412