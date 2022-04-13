中國重啟遊戲審批 多檔遊戲股盤中奔漲停

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）中國大陸重啟發放遊戲版號，激勵兩岸遊戲類股群起反彈，台灣遊戲廠包括傳奇、華義、歐買尬、辣椒盤中率先亮燈漲停，帶動類股全面上攻。

去年中國大陸進入遊戲產業一波管控寒冬，2021年7月起就未公布新遊戲版號，時隔8個月，官方在11日發布最新審批名單，共45款遊戲獲得版號，受到此一消息激勵，12日大陸遊戲概念股普遍大漲，台廠今天跟進起舞。

今天除了傳奇、華義、歐買尬、辣椒亮燈攻上漲停價外，網龍、昱泉、大宇資、宇峻、霹靂、橘子等都有3%至7%不等漲幅。

在大陸遊戲審批轉趨嚴格，進入版號寒冬後，許多遊戲業者已逐步將目光資源轉向海外市場，台廠在東南亞甚至日本市場的布局也逐步上軌道。

傳奇網路旗下經典IP改編的手機遊戲「精靈樂章—這樣的夥伴沒問題嗎」預計將於4月19日推出日文版，目前預約已達30萬人，預期遊戲上線之後，將有望為傳奇網路帶來全新營運動能。

辣椒受惠新遊戲「我叫MT：經典再現」3月合併營收衝上1574萬元，創27個月來新高，月增172.8%，年增306.2%；累計第1季營收為2654萬元，年增172.44%，表現亮眼。

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另外，辣椒轉投資新創公司股往金來（股）所推出的擬真股票交易手遊「股神」，推出100款以「營業員」為主題的NFT加密藝品，於交易平台「Jcard這咖」上架。

辣椒指出，集台股看盤、模擬下單、投資討論、團隊績效PK、操練競賽排名等功能的模真實台股交易手遊「股神」，自2021年9月於Google Play及App Store推出，這次搭載NFT熱度持續發燒，推出以遊戲內4位「營業員」為主題的NFT加密藝品。（編輯：趙蔚蘭）1110413