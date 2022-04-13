全聯併大潤發公平會啟動審查 結果有望5月中旬出爐

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）超市龍頭全聯去年拋出震撼彈，宣布收購大潤發，若併購成功，零售版圖勢必將重新洗牌。公平會今天向中央社證實已經啟動審查，結果最遲將於5月中旬出爐，審查重點則放在結合後市場力量的變化。

全聯福利中心去年10月22日宣布收購大潤發，交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，收購案預計2022年中完成。

全聯董事長林敏雄今年初也曾對媒體表示，如果併購案今年獲准通過，有望挹注新台幣250億元營收，將挑戰全年營收目標1900億元。

公平會今天證實，此併購案已經完成補件，進入審查階段。公平會須在30個工作天內完成審查，必要時得延長60天；也就是說，如果審查順利未延長，全聯併大潤發是否通過，5月中旬前就可知道結果。

公平會副主委陳志民表示，全聯為超市、大潤發是量販，兩者是同一相關市場，屬於水平結合；此案在產品、地理市場的界定上沒有太多爭議，未來審查重點將放在市場集中度改變及帶來的影響。

陳志民進一步指出，公平會將從3大面向審查，一是結合前後市場集中度的改變，如果提升太多，疑慮也相對較大；二是結合後有沒有增強業者提高價格的能力，公平會不只考量業者有無調漲商品售價的可能，也會觀察上游廠商議價能力是否受影響。

第三，公平會將關注結合後，因為市場競爭者變少，有沒有可能讓同業間更容易進行聯合行為。

陳志民表示，公平會已經啟動審查，業務單位研析過後，必要時也會詢問利害關係人看法、了解市場狀況。（編輯：楊凱翔）1110413