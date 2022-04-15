2025綠能占比太低？經長：光電風電裝置容量已超越日韓

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（中央社記者曾智怡台北15日電）面對外界質疑2025年再生能源占比不到20%，經濟部長王美花今天表示，台灣綠能發展起步較全球晚，但如急行軍一步步趕上，光電、風電裝置容量已超越日韓，下一階段拚氫能、儲能、地熱等技術研發，助攻淨零目標。

國發會3月底端出2050淨零排放路徑圖，氫能、智慧電網、儲能設備等新興技術能否落地十足關鍵，政府串連公協會、產業、學研單位，拚2050能源配比達到再生能源60%至70%、氫氣9%至12%，火力加上碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）約占20%至27%，抽蓄水力1%。

工研院今天舉行ITRI NET ZERO DAY「打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，王美花致詞表示，工研院應是淨零轉型過程中，政府與學研單位合作的最重要單位，照顧面向廣闊，有領域知識等跨界學習必要；與國發會主委龔明鑫為淨零路徑開會時，都會喊出「net zero insight」口號，意即各行各業做事時，都要思考是否符合淨零概念。

王美花指出，經濟部負責的能源、產業即是最大宗，能源部分，自己常被挑戰2025年再生能源占比不到20%，但以資深公務員回想，台灣綠能腳步是蔡總統開始大力進行，如急行軍腳步一步步趕上，光電、風電裝置容量已超越日韓，由此窺知背後有多努力和辛苦。

她說，下一階段拚技術研發，例如光電板效率提升，即可減少案場面積需求；經濟部也成立氫能小組，國內盤點相關技術和配套，像是餘氫如何再利用，國外則落實氫能合作，以達淨零路徑占比9%至12%目標，過程中最重要的角色是中油和中鋼。

王美花特別舉例潛力能源地熱和氫能。

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地熱部分，她點出兩問題，第一，深層地熱等技術面困難度高，因中油有探勘背景，將擔負重要角色。第二，原先業者取得地熱開發許可並無相關規範，地方政府多各自使用溫泉法等，因此預計在再生能源發展條例訂定專章，並由政府進行精準探勘，減低民間探勘成本力氣。

至於儲能，王美花表示，電池成本、安全性、電力消耗等技術面需持續進步；規範面則透過台電電力交易平台，讓儲能設備進入電網，平滑再生能源不確定性；因應光電夜間不再，夜尖峰仰賴兩小時能量型儲能設備搭配，過程中涉及儲能系統安全規範、國家標準、案場規範等，會和內政部討論消防標準。（編輯：趙蔚蘭）1110415