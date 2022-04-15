青安利率減升半碼 一銀啟動退息4/15入帳

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（中央社記者張璦台北15日電）央行升息，政府拍板由公股行庫主辦的青安房貸利率從原先調高1碼，改調升半碼；一銀表示，系統已自動調降利率並率先啟動退息作業，款項於今天入帳。

青安貸款利率以中華郵政公司2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率（基準利率）加上固定加碼計息，中央銀行3月17日宣布升息1碼（0.25個百分點），牽動基準利率自3月23日起，由0.845%調升1碼為1.095%。

各界期盼政府為青安房貸戶減壓，財政部日前指出，青安貸款本次基準利率由原調升1碼，減為調升半碼，即由1.095%減為調升0.97%，適用期間自3月23日至下次基準利率調升為止，屆時再檢討，但於上述期間轉貸的借款人不適用。

青安房貸利率3種方案中，一段式機動利率暫時調升半碼至1.525%。

第一銀行今天表示，青安利率減為調升半碼，一年可為購屋族省下近萬元利息；A先生有新台幣800萬元的青安貸款，以20年一段式機動利率來算，原本每月應繳利息為1萬1000元，現在則為每月1萬167元，每年可省下9996元，為升息中的小確幸。

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同時，針對一銀青安貸款既有客戶及適用期間的新貸客戶，一銀今天率先由系統自動調降利率並完成退息作業，客戶無需另提出申請，今天就可以收到在3月23日至4月14日期間，因青安利率升一碼而多繳的利息。

青安一段式機動利率目前為1.525%，比公教人員築巢優利貸1.56%更低，有機會拚首購房貸最低樓地板利率；一銀也表示，升息雖增加房貸族群負擔，不過，符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅」條件的民眾，仍可多善用青安貸款。（編輯：林淑媛）1110415