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神準科技：若移工隔離兩週 估影響今年產能3%至5%

2022/4/15 19:59（4/15 20:30 更新）
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神準科技指出，所有確診員工已完成隔離，所屬宿舍及辦公區域均已於14日完成全面消毒作業。圖為神準科技公司外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
神準科技指出，所有確診員工已完成隔離，所屬宿舍及辦公區域均已於14日完成全面消毒作業。圖為神準科技公司外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者潘智義台北15日電）網通廠神準科技今天發布重訊指出，華亞廠區13日起擴大快篩，目前依據政府公告，共103位員工為篩檢陽性。假設移工隔離期間為兩週，估對今年全年產能影響3%至5%。

神準科技表示，華亞廠區1名外籍移工於4月13日因發燒而進行快篩，隨即依規定至醫院進行PCR採檢，當天下午神準即自行在華亞廠區擴大快篩410人，結果為24人陽性（均為外籍），386人陰性。13日晚間即遵循政府單位指示實施外籍移工全員227人及快篩作業工作人員14人進行PCR採檢，目前依據政府公告，共103位員工為篩檢陽性。

神準科技指出，所有確診員工已完成隔離，所屬宿舍及辦公區域均已於14日完成全面消毒作業，所有員工也已於14日安排全面PCR核酸檢測。

神準說明，神準已成立的防疫緊急應變小組，將全力配合及遵循疫情指揮中心及桃園衛生局的指示及政策，防止疫情擴散。全公司已進入三級防疫，停止所有員工跨廠區及辦公室移動，停止訪客及廠商接觸，並配合政府防疫專家積極進行疫調與必要防疫措施。

對於移工宿舍強化管理，神準表示，已偕同仲介公司與政府相關單位和防疫專家，積極改善防疫作業，至於相關疫調資訊，將以政府機關的公告說明為準，神準將全力積極配合疫情指揮中心及桃園衛生局的所有政策及指示。（編輯：楊凱翔）1110415

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