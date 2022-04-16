台灣純網銀3巨頭到位 專家點析獲利公式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北16日電）台灣3家純網銀全數到齊，金融研訓院專家分析，純網銀目前產品較難有差異性，可以加強既有潛在客群的滲透率、擴大客戶規模，進一步找到貢獻度高的主力客群，拉長時間有望帶動獲利。

樂天國際銀行、連線銀行（LINE Bank）分別在去年1月、4月正式開業，以戶數來看，樂天銀去年底握有6.7萬戶，LINE Bank今年1月中宣布突破80萬戶。

從財務數據觀察，由於開業僅1年，前期投入不少行銷資源的LINE Bank累計虧損達22.74億元，預計今年增資，其次是將來銀行累計虧損13.84億元，樂天銀虧損7.05億元。

第3家純網銀將來銀行在3月底盛大開業，將來銀行董事長鍾福貴會中期許「小鯰魚快速成長茁壯」，將來銀行大股東中華電信董事長謝繼茂、全聯實業董事長林敏雄也都親自現身力挺，台灣3家純網銀全數到齊。

不過純網銀初期推出的仍是較為基本款的存、放業務，外界關注純網銀何時可以真正發揮「鯰魚效應」。

金融研訓院金融研究所告訴中央社記者，純網銀短期來看業務差異性不大，主要是客觀環境上面臨2項挑戰。第一是疫情爆發，民眾出國旅遊困難，具備跨境支付優勢的業者難以施展拳腳，第二是法規採漸進式開放，初期可以推出的服務確實跟傳統銀行可以做的消金業務接近。

由於3家純網銀都認為需要3到4年才會損益兩平，如果借鏡亞洲其他國家純網銀的獲利經驗，金融研訓院金融研究所指出2個獲利關鍵。首先，韓國純網銀Kakao Bank跟K Bank的經驗來看，初期開拓客戶規模依然重要，純網銀可以從既有生態圈的潛在客群下手、增加滲透率。

以「台日混血」的樂天國際銀為例，雖然人出不去，但台灣民眾還是有買日貨需求，也許可從樂天信用卡去跟境外網購與商城結合，帶動開戶與換匯業務，同時，台灣會去現場看棒球的觀眾基數並不少，樂天有自己的棒球隊「樂天桃猿」，可以在球場加強推廣。

將來銀行因為大股東有中華電信與全聯，不少民眾期待後續推出相關合作像是帳單繳費折扣或是全支付連結帳戶的優惠等。金融研訓院金融研究所分析，中華電信本身轉投資企業不少，如果有機會讓企業員工開戶，進而推展到中華電信的千萬客戶，規模不容小覷。

再者，銀行如何降低獲客成本，也是獲利關鍵之一。金融研訓院金融研究所分析，純網銀初期都會投入資源盼吸引顧客開戶，不過後續預期會透過不同階段的行銷活動，慢慢找出黏著度高、貢獻度高的主力客群樣貌，未來把資源、優惠聚焦在主力客群上，「畢竟不可能一直廣撒優惠」。

金融研訓院金融研究所指出，除了消金業務之外，法人業務會是下個趨勢，不過純網銀發展的法人業務，未必侷限在傳統銀行過去從事的範圍。例如，現在電商平台上也有許多小商家，純網銀可以提供小商家收款服務，透過平台發展B2B2C的商業模式，有可能比單純B2C獲客更有效率。

不過，現階段純網銀僅開放個人以及股東三人以下的獨資企業開戶，由於法人業務開放涉及相關法規調整，純網銀也有規劃後續向金管會提出試辦計畫等，希望有機會爭取薪轉戶等大餅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外界關注純網銀未來如果可以做法人業務後，是否可能推出房貸業務。金融研訓院金融研究所表示，房貸業務牽涉估價、房屋抵押權設定等，相關程序牽涉地政機關，比較難完全一條龍線上完成，不過，政府現在也力推MyData服務，未來確實有機會做到完全數位化傳遞資訊。

不過，房貸業務對銀行來說是風險相對低，因此也是各家銀行積極承作的業務。金融研訓院金融研究所表示，未來如果完成整體串接流程，純網銀確實可能從事房貸業務，只是初期在房貸利率的競爭力上，仍難跟大型傳統銀行競爭。（編輯：潘羿菁）1110416