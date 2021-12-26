LINE Bank總經理專訪／無聲金融戰開打 兩大純網銀勝負難分軒輊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

LINE Bank總經理黃以孟（圖）表示，同樣是社交軟體起家的韓國純網銀Kakao Bank，其實2、3年就獲利了，衝刺經濟規模是其成功重要環節，這是可以參考之處。中央社記者裴禛攝 110年12月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北26日電）今年台灣金融發展史開啟新篇章，純網銀樂天銀行與LINE Bank正式營業，開業迄今LINE Bank開戶數達60萬戶，開拓業務迅速，樂天平均每戶存款新台幣8.4萬元，吸金功力不容小覷，兩大集團繳出首戰成績，勝負意外難分軒輊。

台日合資的樂天國際銀行，憑藉日本樂天集團資源成為台灣首家純網銀，搶在今年1月底開張；僅隔3個月，具有高知名度的LINE集團旗下LINE Bank也開業，由於LINE通訊軟體在台滲透率高，LINE Bamk進軍被視為踩在巨人肩膀上開拓，第3家將來銀行也在9日取得營業執照，預計最快明年第1季可能開業。

幾乎是同步開業，又有國內企業入股「幫忙接地氣」，樂天銀行與LINE Bank宛如肉搏戰開打，意外的是，這場戰役煙硝味並未十分濃烈，仔細觀察半年來動態，其實2家業者有著共通策略。

共通策略一：優惠吸客開拓市場

撒錢祭優惠向來是新進者敲進市場方式之一，兩家純網銀不免俗地也拿出好康吸引消費者開戶。以LINE Bank為例，看好台灣民眾使用LINE頻率高，祭出新戶贈送300點，舊戶推薦朋友開戶就送100點的方案。

樂天銀則是直接送現金，打出新戶送200元現金招牌、年利率3.88%的新台幣7天高利方案等。儘管樂天銀設定每月支付與網購次數達到門檻，次月才能適用較高優惠利率，不過這項方案成功吸引不少存款大戶，個人平均餘額約新台幣100萬元，潛在貢獻度不容小覷。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥透露，近一半客戶年齡介於35到50歲，且有超過1/4客戶年收超過新台幣1百萬元。

LINE Bank總經理黃以孟強調，純網銀沒有實體分行，有部分營運成本優勢，有機會就可以回饋給消費者。

他進一步指出，同樣是社交軟體起家的韓國純網銀Kakao Bank，其實2、3年就獲利了，探究成功模式，衝刺經濟規模是相當重要環節，這是LINE Bank可以參考之處。

LINE Bank總經理黃以孟（圖）表示，他對純網銀獲利沒那麼悲觀，但也不是明天或明年就可以獲利，在太短時間內賺錢，或許不是大家所樂見。中央社記者裴禛攝 110年12月26日

共通策略二：提高帳戶現金流通性，避免新戶成殭屍戶

看準民眾對掃條碼等支付方式接受度高，LINE Bank與樂天銀行紛紛搶搭第三方支付便車。

LINE Bank登台近8個月，就與多家業者橋接，包括集團的LINE Pay、Open錢包與My FamiPay等；樂天銀行則是攜手Pi錢包，搶攻嗶經濟。

不僅如此，看好電商平台消費動能，LINE Bank在MOMO、蝦皮購物平台祭優惠，也跟外送平台合作，在疫情期間吸引不少年輕用戶，20到40歲用戶約占整體的75%。樂天銀行選擇在PChome購物給好康。

銀行業者分析，不論通勤、網購或購買民生用品等，民眾小額消費使用電子支付工具機率高，純網銀的金融帳戶連結電子支付，有助於提高帳戶現金流動性，畢竟金融服務一天只用1次還是10次，對於銀行業者獲利貢獻都會差很多。

純網銀開業逾半年 如何黏住客戶仍存挑戰

這場金融戰開打逾半年，盤點雙方戰績，金管會截至12月7日統計，LINE Bank戶數達60.7萬戶，高於樂天的6.3萬戶，開戶數LINE Bank率先拔頭籌，LINE Bank存款餘額為191.19億元，逼近200億元大關，也高於樂天銀的53.66億元。

若以平均值比較，樂天平均每戶存款額為8.4萬元，遠高於LINE Bank的3.1萬元，樂天吸引消費者存入大筆款項功力可見一斑，綜觀來看，雙方勝負伯仲之間，短期難分出高下。

一名金融業者指出，純網銀雖然少了實體分行成本，但初期資訊設備、行銷費用也不少，台灣金融市場高度飽和，後進者若想迅速打開市場，祭優惠補貼是最快方式，只是「年輕客戶就像遊牧民族，哪裡有優惠就往哪裡跑」，如何讓客戶維持高度貢獻，是純網銀主要課題。

事實上，純網銀天天思考如何黏住消費者，黃以孟指出，自己每天早上、下午都要盯著日活躍度與月活躍度2大數據，藉此密切掌握客戶動態，LINE Bank月活躍用戶數可占到整體戶數的7成。

純網銀首次繳出營運成績單看似理想，不過佐伯和彥坦言，雖然台灣人人有手機、便利網絡基礎設施，但是否能扭轉民眾對數位金融的印象，仍有待克服。

他舉例，台灣民眾使用數位金融會分尖峰、離峰，當傳統銀行上班時，也是數位金融使用高峰，一旦實體銀行打烊下班了，數位金融使用數跟著下降，然而數位金融的特性為提供24小時服務，打破營業時間限制的優勢條件，在台灣市場沒完全發揮。

（中央社製圖）

少了差異性殺手級商品 成為純網銀最大痛點

此外，純網銀觸及率偏低，仍是一大挑戰；根據UUPON跟中央大學所做調查顯示，台灣仍有近8成民眾沒用過純網銀，也有4成坦言沒特別了解純網銀。也就是說，多數台灣民眾還不太認識純網銀。

金融業者分析，台灣消金業務十分競爭，純網銀至今提供金融商品僅為存放款業務，與傳統銀行無異，只能先加強產品體驗，法規仍在逐步開放階段，純網銀沒有推出差異性、殺手級商品，著實很難吸引民眾興趣。

面對純網銀搶灘，傳統銀行積極應戰，台新銀行推出Richart數位帳戶至今，已擁有超過267萬用戶，穩坐數位帳戶之冠，國泰世華銀行數位帳戶KOKO則是打出跨行轉帳50次免手續費，永豐銀行DAWHO大戶數位帳戶也突破百萬戶，同時推出一次完成銀行跟證券開戶申請功能。顯見傳統銀行跨入數位金融市場，無形間也瓜分純網銀客群。

不過，台灣金融研訓院金融研究所長林士傑認為，純網銀的另一個機會在微型企業。

金管會11月中旬宣布開放股東3人以下的公司可開立數位存款帳戶，林士傑指出，這意味著純網銀可以吃到企業金融市場。

林士傑表示，年輕人創業意願高，成立微型企業後也會有資金需求，純網銀如果有機會爭取到年輕客戶，未來隨著客戶進入職場、人生不同階段也會衍生不同金融需求，拉長時間而言，螞蟻雄兵不容小覷。

當樂天與LINE Bank正式開業，將來銀行也取得執照，都替台灣金融發展史寫下全新章節，數位金融邁向一大步。

然而，根據統計，各國成熟純網銀市占率約在3%內，樂天銀行在日本純網銀開戶數今年中突破1100萬戶，也是歷時近20年才完成，純網銀雖然存在商機，眼前障礙也不少，或許新型態金融科技誕生，市場需要時間消化熟悉，這場金融戰役不是百米衝刺賽，而是一場恆心、毅力的馬拉松挑戰。（潘羿菁）1101226