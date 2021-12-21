金管會拍板開放純網路保險 最低資本額10億元

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（中央社記者謝方娪台北21日電）數位時代來臨，金管會先前開放純網銀政策，金管會保險局長施瓊華今天親自宣布開放設立純網路保險公司，創歷史新局。

考量消費者透過網路取得金融服務已成時代趨勢，且國際間已有純網路保險公司出現，為協助保險業數位轉型、推動創新保險商品研發，施瓊華今天在例行記者會拍板開放設立純網路保險公司。

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金管會對純網路壽險公司及純網路產險公司訂定最低實收資本額限制，分別為新台幣20億元及10億元；此外，金管會規定股東結構應有金融機構及金融科技業者，且金融機構中，應有一家保險公司或旗下有保險子公司的金控，金融機構認股占實收資本額比重應達40%以上。

純網路壽險公司業務範圍以銷售不含生存或滿期給付設計、保費僅用於保險保障的商品為主；純網路產險公司業務範圍則以符合消費需求的創新商品為主，例如共享運具、外送平台等碎片型商品。（編輯：潘羿菁）1101221