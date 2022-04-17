打龜號靈魂人物林大安：改車無捷徑 要虛心請教

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（中央社記者林克倫台北17日電）俗話說：內行看門道，外行看熱鬧。回顧這兩個月「台灣無快車」網路議論，改造「打龜號」幕後靈魂人物林大安頗有感觸的說，網路討論重點是蹭流量、想出名，改車無捷徑、要虛心請教，真正要推廣的是，玩車是一種興趣愛好。

今年農曆春節後，台灣與中國大陸的改車或賽車網路世界，因本名楊永杰的中國網紅「HG杰爺（傑尼龜）」一句「台灣無快車」掀起波瀾；更讓人稱「廖老大」的汽車零件商廖志賢，斥資買了一輛全新奧迪TT RS跑車大改造，取名「打龜號」欲扳回台灣面子。

在兩岸改車圈頗有名氣林大安、畢業於台北科技大學車輛工程系，他其實不認識廖志賢，兩人是由賽車手郭國信牽線認識；原因簡單，廖志賢坦言自己不懂奧迪TT RS這部車，而林大安可襄助一臂之力。

提及改裝車輛，在台灣常聯想到換避震器、排氣尾管或加裝空氣套件，但要改成「真正」賽車，需要專業知識；廖志賢曾說，車子要快不是只有馬力大，包括底盤、變速箱、輪胎胎壓品牌、渦輪壓力與引擎等賽車工程學，有太多東西要做選擇。

回顧近兩個月改車過程，林大安在自己發布在臉書影片提到，當你提出一些意見方案，人家願意採用，代表相信你；比起自己幾年前提了很多方案，結果對方說：「你在說什麼？我都聽不懂」。他強調，願意接受新知，以客觀態度作討論與嘗試，這就是改裝精神之所在。

為了取信兩岸愛車網友，廖志賢把在自家工廠內改造TT RS過程全做直播。網友可透過影片看到，為了盡量減輕車體重量，在不影響剛性安全前提下，車體許多結構被裁切出許多圓洞，甚至連懸吊系統等許多零件都重新製造，一切只為「減重增速」。

這是一場近乎重新打造新車的浩大工程。林大安曾在臉書影片謙虛說，這輛車是廖老大公司D2製造的，「一台車拆光光，依自己能力要一個禮拜，廖老大他們一天就拆完了，一天拆下發動機、兩天裝好發動機，3天做出渦輪套件、破紀錄」。

林大安說，一堆底盤件全都是上機床重新畫圖，不要講CNC（數控車床）很高端，機器設備都有、插電都會動，「但如何加工？怎麼編程？繪圖軟體大家都有，怎麼畫？邏輯在哪裡？」他強調：「真正關鍵還是人，這是效率跟團隊精神！」

事實上，林大安本職是在勝力企業擔任VP Racing機油銷售，但他在中國大陸的改車圈因以專業知識取勝、頗有名氣，自己也有另一個臉書帳號專門講改車，近期焦點是「老BMW回春中心」。

從影片裡可看到林大安說，這輛「E30 318，原本4缸M42雙凸輪軸引擎，要更換M52的6缸引擎」，原因是只要換晶片即可；在其他影片裡，林大安連不同時期的「保險桿」設計美學也能分析差異，還有「曲線瓶」汽車腰身設計。

正因長年浸潤改車領域，4月6日「打龜號」在台中港風車大道、從0起步至400公尺（04賽事）飆出8.72秒打破傑尼龜紀錄。林大安現場接受中央社採訪時頗有感觸地說：「網路世界的討論重點不在玩車，是誰想要活？誰想要蹭流量，誰想要出名，這兩個月所有問題都是這麼來的」。

林大安指出，在「打龜號」之前，沒有人知道他是誰，也沒有誰能代表整個改車圈，「小部分人很熱、很火、很紅，但不代表整個車圈，整個車圈成千上萬改裝店家，也不見得每個人都彼此認識」。

林大安強調，車子不能隨便說改就改，也不能嘴巴說愛車卻只會背數據、一台車幾匹馬力、「下個交流道120什麼鬼的」；他認為，改車圈真正要推廣的是一種「興趣愛好」觀念，如何瞭解這部車、玩這部車。

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不同賽事規格，無法做比較。林大安以直線加速賽為例指出，大家只是在學習，觀看別人怎麼玩車；大馬力的04運動源自美國、台灣比不上，美國玩家用TT RS可以跑到7秒尾、8秒頭，且可以在鋪膠跑道比賽，「台灣怎麼比？」

回顧近兩個月「台灣無快車」爭論，林大安認為，此事對改車圈的真正幫忙或影響是給予正確觀念，真正要推廣的是一種興趣愛好，該如何瞭解車、玩車；例如，自己有無需要改車，不然車子就是交通工具，可以上下班就好。（編輯：蘇志宗）1110417