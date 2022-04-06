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廖老大測試改裝車駁中國網紅 有信心打破亞洲加速紀錄[影]

2022/4/6 10:08（4/6 11:18 更新）
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汽車零件商廖志賢自費改裝進口車「打龜號」挑戰中國網紅快車紀錄，6日將在台中港進行直線加速拍攝，一早就吸引許多民眾到場觀看。中央社記者蘇木春攝 111年4月6日
汽車零件商廖志賢自費改裝進口車「打龜號」挑戰中國網紅快車紀錄，6日將在台中港進行直線加速拍攝，一早就吸引許多民眾到場觀看。中央社記者蘇木春攝 111年4月6日
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（中央社記者蘇木春台中6日電）汽車零件商廖志賢自費改裝進口車「打龜號」挑戰中國網紅快車紀錄，今天在台中港進行直線加速拍攝，一早就吸引許多人到場爭睹風采，廖志賢會前表示，有信心打破亞洲加速紀錄。

被稱為「廖老大」的汽車零配件改裝製造商廖志賢，不滿中國網紅「杰爺」批評台灣沒有快車，廖志賢自費改裝進口車「打龜號」，向台中市租借道路測速被拒，後來在民代協調下，成功取得許可，今天上午在台中港環港北路進行直線加速拍攝。

今天上午吸引許多人聚集在環港北路周邊，準備見證車輛拍攝過程，立委莊競程、市議員江肇國與曾朝榮等人也到場加油打氣。

廖志賢測速前接受媒體聯訪時表示，他要向粉絲跟協助取得場地的人致謝，要看今天老天幫不幫忙，有沒有逆風側風的問題，有信心可以打破亞洲0到400公尺加速8.62秒的紀錄，打破「杰爺」8.93秒的紀錄是沒問題。

廖志賢說，改車從0到有非常辛苦，但對他來說改車並不難，難的是測速場地的這條路，感謝幫助他的朋友，沒想到今天來了許多人觀看。（編輯：李錫璋）1110406

汽車零件商廖志賢自費改裝進口車「打龜號」挑戰中國網紅快車紀錄，6日將在台中港進行直線加速拍攝。中央社記者蘇木春攝 111年4月6日
汽車零件商廖志賢自費改裝進口車「打龜號」挑戰中國網紅快車紀錄，6日將在台中港進行直線加速拍攝。中央社記者蘇木春攝 111年4月6日
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