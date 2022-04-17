上海封控 日月光環旭19日股東會改通訊舉行

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）中國上海本土COVID-19疫情嚴峻，半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子（601231.SH）19日股東會，原定現場會議召開改為通訊方式舉行。

中國上海疫情嚴峻，今天新增疫情病例達2萬4820例，是連續11天新增病例逾2萬。

環旭電子原定19日在日月光投控上海浦東新區總部召開年度股東大會，原定採取現場會議與網路投票相結合方式舉行；不過上海市目前處於疫情防控時期，原定股東大會召開地點所在區域已實行封閉管理。

因應上海市封閉管理，環旭日前公告，調整疫情防控期間參加股東大會的相關事項，其中建議A股股東優先選擇網路投票參加股東大會，原定現場會議召開方式改為通訊方式，A股股東在18日下午3時前向環旭發送電子郵件進行登記註冊。

環旭指出，未在登記註冊截止時間完成參會登記的股東及股東代理人，將無法以通訊方式參加股東大會，但仍可藉由網路投票方式表決。

環旭全年營收552.99億人民幣，較前年476.96億人民幣成長15.94%，去年歸屬母公司業主淨利18.58億人民幣，較前年17.39億人民幣成長6.81%，去年每股基本純益0.85元人民幣，優於前年EPS 0.8元。（編輯：蘇志宗）1110417