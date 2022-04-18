集保：外資持股97.8%使用集保電子投票平台

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（中央社記者潘智義台北18日電）集保結算所今天表示，外資持股中有97.8%使用集保結算所的電子投票平台投票，效益不言而喻；去年推出視訊輔助股東會服務，讓投資人不受疫情影響仍能線上行使股東權利。

集保新聞稿指出，日前受邀於花旗集團舉辦「全球金融市場基礎設施線上論壇-台灣站」接受深度訪談，與全球外資客戶分享台灣資本市場近年亮眼表現，做上述說明。

集保結算所經理汪明琇在與談中表示，外資持股占台灣股市市值逾4成，疫情下的市場發展及基礎設施安全是外資投資的觀察重點，為提升資本市場資訊安全，台灣金融市場已於109年全面採用集保結算所的法人對帳系統（VMU），有助整體證券市場交割安全性及作業效率，解決外資過去對以電子郵件寄送交易對帳資料的安全疑慮。

集保結算所總經理朱漢強在論壇開場致詞說明，集保結算所身為台灣資本市場唯一的後台，30餘年來逐步擴展多元服務。配合主管機關「資本市場藍圖」，集保結算所持續發展數位轉型及強化資安，致力打造更安全及有效率的資本市場大後台，並以ESG為使命，推出提升公司治理透明度相關服務。（編輯：趙蔚蘭）1110418