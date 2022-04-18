台股第1季下挫525點 成交逾5億大戶季減近千人

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（中央社記者潘智義台北18日電）台股第1季下挫525.37點，據台灣證券交易所統計，第1季成交值在新台幣5億元以上自然人有2799人，較去年第4季大減992人；今年3月實際有交易戶數366萬7172戶，較2月增加66萬606戶。

證交所發布新聞稿指出，今年第1季自然人成交值在1億元至5億元有2萬1926人，較去年第4季減少8537人；成交值在1億元以下自然人有433萬6221人，較去年第4季增加21萬5993人。

另外，第1季自然人占集中市場總成交值比重為61.49%、外資為28.59%、國內法人為9.92%，相對去年第4季自然人占比65.78%、外資26.34%、國內法人7.88%，今年第1季自然人占比降低，外資及本土法人占比都增加。

今年3月單月部分，外資成交值比重28.48%，較2月的28.68%稍減；3月自然人成交值比重62.28%，較2月的61.55%略增。

3月定期定額投資金額65億1811萬8123元，較2月37億4292萬8000元明顯增加；3月指數股票型基金（ETF）成交值占比4.34%，較2月的4.07%略增。

證交所統計，今年3月成交量週轉率13.06%，較2月的8.8%增加4.26個百分點；3月當沖成交值占比39.22%，較2月的38.62%略增；3月平均每日當沖戶數12萬28戶，較2月的11萬6059戶增加3969戶。（編輯：張均懋）1110418