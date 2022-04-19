和勤車用業績看增3成 美系電動車廠持續增單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）精密沖壓廠和勤精機今年車用業績看增3成，硬碟業績估增1成，若排除疫情和俄烏戰爭變數，預估今年毛利率可優於歷年，美系電動車大廠業績占比提升至15%。

觀察中國本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變數，和勤表示，中國大陸兩廠區正常生產，預期五一連假後物流可望紓解，疫情影響短期可控，下半年客戶並未減產，美系電動車大廠持續增單。

和勤今天下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，去年第4季毛利率16.83%是9季來低點，和勤集團副總經理黃湘怡指出，主要是匯差以及擴廠營運成本提高，加上晶片缺貨、產銷遞延，以及原物料價格上漲因素。

展望今年產能布局，黃湘怡表示，煞車件移到中國江蘇淮安和新廠自動化生產，硬碟和自行車等非汽車零件，轉移到台灣彰化全興工業區，深化伺服器和大數據資料儲存用3.5吋硬碟產品，目前彰化廠稼動率維持9成高檔。

新產品布局方面，和勤和新廠總經理呂宏義表示，重型卡車變速箱零件已在前兩週將樣品交給客戶驗證，預估6月小批交付，7月開始量產，7月之後量產爬坡。

法人預期，今年重卡零件可貢獻和勤營收人民幣1000萬元，另外還有3至4家客戶，例如上汽和一汽集團正在評估。

電池蓋與殼體方面，黃湘怡表示，2020年完成認證，預估今年業績占比可到5%，接單狀況視材料價格決定接單數量，持續與客戶議價。

和勤也切入非車用工程類產品，呂宏義透露，和勤的建築特殊機構件產品，出貨給突尼斯和歐洲市場，預估每月業績可挹注人民幣200萬元，每年業績可到人民幣2000萬元。

和勤預估，今年車用業績可成長3成，硬碟業績成長1成，今年電動車銷售可提升至車用業務的第1位；若排除COVID-19疫情和俄烏戰爭因素，今年毛利率表現可優於歷年。法人預估，和勤今年營益率可提升至11%到12%。

觀察中國本土疫情變數，呂宏義表示，包括浙江嘉興和江蘇淮安兩廠區正常生產，不過上海地區封控使得物流運輸困難，上週快遞物流逐漸打開，預期五一連假之後物流可望紓解，疫情影響短期可控，下半年客戶並未減產，美系電動車大廠持續增單。

法人指出，和勤高壓開關基座產品持續獨家供應美系電動車大廠，門鎖和座椅產品也切入電動車品牌客戶，中國客戶包括蔚來、小鵬、哪吒等，另有數個開發案與比亞迪洽談；和勤零件也切入包括通用、豐田、本田等電動車款。（編輯：張均懋）1110419