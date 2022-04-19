研調：磷酸鐵鋰恐取代部分三元電池 波及硫酸鎳市場

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（中央社記者潘智義台北19日電）特斯拉電動車帶動鋰鈷鎳三元電池市場，以及上游生產硫酸鈷、硫酸鎳的台灣化工廠商機，但集邦科技今天指出，車廠為降低成本，低階車種恐回頭採用磷酸鐵鋰電池，壓低鋰鈷鎳三元電池使用率。

電池正極材料化學原料廠美琪瑪、康普生產硫酸鈷、硫酸鎳，是鋰鈷鎳三元電池正極材料上游原料；面對原物料上漲，兩家廠商都表示，力求營運穩定，不賺原物料漲跌的利潤，但也避開風險。

集邦透過新聞稿表示，伴隨2021下半年以來鋰、鈷、鎳等核心電池原材料明顯漲勢，加上全球動力電池供應鏈受俄烏戰爭、疫情等不確定因素影響，短期內產業鏈的供給與需求之間的成長速度將有所差距，企業將更著重在降低電池材料成本，以及供應鏈安全等關乎未來競爭力的兩大課題。

在此趨勢下，集邦預期，磷酸鐵鋰電池的性價比優勢將更受重視，未來2至3年內或將成為終端市場主流，磷酸鐵鋰電池與三元電池全球裝機量比例，也將在2024年由3比7轉變為6比4。（編輯：黃國倫）1110419