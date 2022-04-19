台股萬七沒站穩 法人：聚焦電子股與美國兩指標

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（中央社記者張建中台北19日電）台股量縮反彈，收漲94.53點，未能站穩17000點關卡，收在16993.4點，成交值2266.94億元，創15個多月新低量。法人表示，美債殖利率與美元指數是後續重要觀察指標。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股今天跳空開高，量能進一步萎縮，顯示投資人追價意願不高，市場氣氛保守。

黃國偉說，台股可視為逢前波低點的反彈，上檔壓力沉重，許多持股套牢正等待反彈解套，可能是影響市場觀望氣氛濃厚的原因。

分析師王兆立表示，俄烏情勢若不再進一步惡化，台股指數處於相對低檔位置，不排除有機會陸續反彈，只是量能要適時放大。

王兆立指出，市場要馬上扭轉對電子股的利空看法，資金大舉湧入電子股的難度高，不過電子股抵抗空頭力道逐步增強，預期電子股未來動向將是牽動台股後市的關鍵。

黃國偉說，台積電是電子股重要的指標股，台積電近期股價表現與基本面脫鉤，主要是與系統性風險有關，美國十年期公債殖利率與美元指數是市場資金動向的重要觀察指標，也是牽動台股後市的關鍵。（編輯：楊凱翔）1110419