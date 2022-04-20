中經院上修今年經濟成長率至3.96% 呈現內外皆溫

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（中央社記者蘇思云台北20日電）中經院今天發布最新經濟預測，考量台灣出口表現與投資穩健，把台灣今年經濟成長率從去年12月預估的3.67%上修到3.96%，成長模式將呈「內外皆溫」，2023年經濟成長率預測值為3.46%。

中經院今天舉行2022年第2季台灣經濟預測記者會暨座談會，並上修今年經濟成長率為3.96%，對照國際貨幣基金（IMF）最新公布下修台灣經濟成長預測，兩者調整方向不同。

中經院院長張傳章表示，中經院去年12月預測今年經濟成長率3.67%，主要是考慮2021年基期拉很高，因此當時採取非常保守的觀點，但隨著今年看到台灣第1季出口表現亮眼，加上民間投資仍維持強勁，因此微幅上修台灣今年經濟成長率至3.96%。2023年經濟成長率預估為3.46%，將是連續3年成長率超過3.4%。

張傳章表示，中經院預估今年各季成長率呈現逐季攀升，分別為2.96%、3.16%、4.7%、4.9%，成長模式呈現「內外皆溫」。國內需求貢獻3.08個百分點，其中民間消費貢獻2.23個百分點，固定資本形成貢獻1.09個百分點，國外淨需求貢獻0.88個百分點。

張傳章指出，2022年全球跟主要國家的消費者物價指數（CPI）走勢逐月攀升，年增率預測值也從年初逐漸上修。由於國內的輸入物價指數攀升，輸入性通膨儼然成型，並直接影響躉售物價指數（WPI）年增率，2022年WPI年增率預估值為10.12%。

張傳章也說，中經院預估台灣今年CPI年增率預估值為2.56%，跟去年CPI達1.97%差距0.59個百分點。主要原因包括疫情，2月俄烏戰爭推升食品、大宗原物料價格，加上3月中國封城衝擊全球供應鏈等影響，不過，如果戰爭沒有惡化、風調雨順情形下，今年下半年通膨有機會比上半年緩和。

張傳章表示，由於國內人力需求反轉回升，勞動市場不再惡化，預估今年國內失業率將持續改善，全年平均失業率為3.65%，較去年的3.95%下降0.3個百分點。

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整體來看，美國聯準會（Fed）開始啟動升息後，多數貨幣今年以來都呈現疲軟，日圓更已貶值約1成。中經院對新台幣兌美元匯率預測，2022年均價預估為28.51元，較2021年的平均匯率28.02元貶值1.75%，雖然新台幣走貶，但在亞洲貨幣之中呈現相對強勢。

媒體關注近期疫情升溫，對經濟成長是否可能造成不確定性。張傳章坦言，仍有5個不確定性因素，第一是疫情趨緩但是變種病毒、防疫措施仍可能影響經濟活動；第二是主要國家貨幣政策與因應通膨的措施；第三為中國近期封城可能影響全球供應鏈；第四是國內投資成長與廠商布局；第五是地緣政治干擾等，仍要持續觀察。（編輯：潘羿菁）1110420