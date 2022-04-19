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美聯準會鷹派大將：不應排除一口氣升息3碼

2022/4/19 10:37（4/19 10:49 更新）
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美國聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德表示，聯準會不應排除一次升息3碼的選項。（圖取自Unsplash圖庫）
美國聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德表示，聯準會不應排除一次升息3碼的選項。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德表示，聯準會必須迅速行動，透過多次升息50個基點（2碼）讓利率在今年達到3.5%左右，而且不應排除一次升息75個基點（3碼）的選項。

彭博報導，布勒德（James Bullard）今天在美國智庫外交關係協會（CFR）視訊活動上說：「超過50個基點的升息不是我此刻預測的基本情境，但我不會排除這個可能性。」

他補充說，葛林斯潘（Alan Greenspan）領導的聯準會曾在1994年一次升息3碼，後來美國迎來長達十年的經濟擴張。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）先前表示，在5月3日到4日的決策會議可能升息2碼。此後聯準會官員的評論讓市場更加預期他們會加速升息，聯準會官員轉向鷹派立場，以抑制1981年來最嚴重的通貨膨脹。

布勒德重申他支持利率在3.5%左右，他引用史丹佛大學（Stanford University）經濟學家泰勒（John Taylor）所發展出以通膨、失業率和中性利率估算的泰勒法則來提出他的估計。所謂的中性利率是不會讓經濟收縮或擴張的利率水準。

布勒德說：「不能一步就到位，但我認為我們有必要在年底前達到這個水準。」

布勒德表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）的首要目標應該是盡快達到中性利率。委員會估計中性利率是在2.4%左右。

布勒德說，現在談論衰退期為時過早，因為聯準會目前也才升息一次。他預測美國經濟會穩健成長，今年和明年成長率都會高於長期趨勢，還說他預測失業率將低於3%。

聯準會3月會議紀錄顯示，鑒於俄羅斯入侵烏克蘭引發的不確定性，許多聯準會官員傾向升息2碼，而且3月選擇更謹慎的舉措，僅升息1碼。

會議紀錄還顯示，官員們預計將開始縮減資產負債表，每月減持950億美元，可能在5月宣布消息。聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）本月12日表示，這可能意味著最快在6月縮表。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1110419

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