推2050淨零電價漲？ 龔明鑫：再生能源成本將下降

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）國發會主委龔明鑫今天說，現階段再生能源的成本較化石燃料高，外界擔憂帶動電價上漲，但隨著再生能源的技術更成熟、規模經濟擴大，到了2050年，成本最低的是風電跟光電，平均約1度新台幣0.9元，反而是核能、化石燃料的成本較高。

由綠色公民行動聯盟主辦的「台灣如何邁向淨零轉型論壇」今天登場，邀請專家、學者、政府代表出席，就淨零路徑、產業轉型、再生能源空間藍圖等3個面向展開討論。

在「台灣淨零路徑與挑戰」為題的討論中，綠色公民行動聯盟研究員魏揚以國際權威模型GCAM（Global Change Assessment Model）模擬台灣2050淨零轉型情形，盤點台灣在不同減碳力道下可能面臨的情境，以及各類能源與用電需求數據。

他說，「加速火力退場，完善綠能策略」，根據模擬結果，再生能源在2050年時超過9成，當中的風電與光電占比逾8成。

魏揚表示，結果顯示光電在2050年時可達到150GW，國發會提出的2050淨零路徑圖光電目標值過低，裝置容量僅40GW至80GW，目標值過低反映近年政府面對光電困境的消極態度。

他認為，政府應思考兩版本間的落差，積極增加光電裝置容量，像是強制新大樓的屋頂都要加裝光電板、農電共生覆蓋率提升、海上設置離岸型光電板等；此外，他認為國發會提出的「火力加上碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）」占比太高，恐成為台灣達成淨零排放的破口。

依照國發會規劃，2050年再生能源將占60%至70%、氫氣9%至12%，火力加上CCUS約占20%至27%，抽蓄水力1%。

其次，魏揚認為，台灣在2035年前的用電量會大規模成長，但之後會相當低，政府應提升能源效率，抑制用電成長，將每年用電成長幅度維持在1.4%左右。

同時，減少鋼鐵、石化、水泥等原物料需求，加速設備汰換、導入低碳製程。

台灣若要落實2050淨零轉型，魏揚說，2030年時就應減碳39%，政府應強化減碳目標，不僅如此，應完善碳定價機制，2030年時徵收碳費為每公噸新台幣3000元，並明確規劃碳費轉為碳稅的時程。

對於「綠色運輸優先，搭配電動運具」，魏揚建議，政府應訂定積極運具電動化的目標與政策，在補助獎勵外，思考排放標準、禁售等管制性政策工具，魏揚認為交通部應該扛起運具電動化政策配套主責。

在場的龔明鑫回應，日前公布的淨零轉型路徑圖是根據國際能源署（IEA）的估算，以再生能源來說，現在的成本比化石燃料還要高，外界憂慮會對電價產生影響，但將時間拉長，隨著再生能源的技術更成熟、規模經濟更大，成本是下降的，反而化石燃料因使用減少，成本會提高。

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他強調，在台灣要推動風電跟光電會面臨到重重阻礙，但是，政府要做的事情就是突破挑戰，而非限縮企圖心，若風電與光電能順利進行並擴大規模，火力加CCUS的占比就能調降。

龔明鑫說明，2030年前要將既有技術極大化，2030年後將應用新技術，目前首要做到的是節能，民眾家電碳舊換新，產業界的製程也要導入低碳或零碳等等；其次是持續擴大再生能源的裝置容量，過程中要搭配儲能系統與電網韌性，保持供電穩定。（編輯：林淑媛）1110420