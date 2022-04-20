鼎基在手訂單看到第3季 5月下旬掛牌上市

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（中央社記者賴言曦台北20日電）鼎基先進材料今天舉辦上市前業績發表會，預計5月下旬掛牌上市。鼎基近年積極布局醫療、汽車高階產品，副總經理林庚賢表示，今年在手訂單能見度到第3季。

鼎基先進材料公司為熱塑性聚氨基甲酸酯（TPU）大廠，生產基地除高雄小港廠外，新設的屏東廠有4期4棟，目前A棟廠房已拿到使用執照並建設生產設備，其餘廠房第3季前可陸續完工。

鼎基近年持續拓展產品應用，除宣布推出俗稱「犀牛皮」的汽車車漆保護膜外，在高階醫療用品方面，鼎基的外科手術設備保護套產品已通過客戶品質測試，並掌握美國知名醫療設備公司訂單且陸續出貨。

另外，鼎基也搭上低軌衛星話題，近期接獲火箭客戶相關精密封件產品訂單，打入航太市場供應鏈。

林庚賢表示，鼎基最大的競爭力就是自產，可帶來領先同業2年到3年的優勢；而鼎基的高階醫療、汽車產品在過去幾年的布局下，將迎來開花結果，預計醫療、汽車產品今年營收可占整體近50%。

訂單方面，林庚賢表示，未來可看到3年至5年，目前在手訂單能見度到今年第3季，屏東廠投產後，預料還可以增加10%到15%產能，今年整體毛利率目標超過30%；至於海外據點部分，美國廠耕耘3年後，長期訂單逐漸可見。

鼎基2021年營收為新台幣25億元，每股盈餘4.55元；上市前實收資本額為6.15億元。（編輯：張良知）1110420