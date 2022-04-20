台積電：去年研發經費1250億 創新是最重視的價值

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（中央社記者張建中新竹20日電）台積電法務副總經理暨法務長方淑華今天表示，創新是台積電最重視的價值，近年研發經費平均是營收的8%，去年達新台幣1250億元，預期未來會越來越多。

科睿唯安（Clarivate）今天頒發2022全球百大創新機構獎給台灣9家機構，包括鴻海、工研院、聯發科、廣達、台積電、友達、台達電、緯創資通和瑞昱。台積電是第2度獲獎。

方淑華說，台積電的企業核心價值是「ICIC」，其中一個I是創新（Innovation），是台積電最重視的價值。她說，台積電第一個創新是創辦人張忠謀創造的晶圓代工企業模式。

方淑華表示，台積電30幾年來一直致力科技創新及研發，重視技術自主，近年研發經費投入平均是營收的8%，2020年研發經費首度超過1000億元，去年達1250億元。未來隨著業務不斷成長，研發經費會越來越多。

在創新方面，台積電一直將釋放產業創新動能當成使命。方淑華說，台積電每年跟著客戶實踐了數千種產品，包含通訊、智慧手機、雲端資料中心、人工智慧，甚至是國防、醫療產品，都是跟著客戶產品設計能夠實踐應用的產品。

方淑華表示，除了在生產技術上創新，台積電一直在各方面實踐創新，不只是平常營運，包括企業社會責任，也鼓勵員工釋放創新動能，協助台積電想出各種節能減碳、減廢的新方式。

方淑華說，這麼多的創新，基本要用專利保護，當然營業秘密也非常重要。截至目前為止，台積電申請專利超過7.4萬件，獲得專利超過5.1萬件，是半導體業界最大版圖之一。（編輯：張良知）1110420