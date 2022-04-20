三商壽投資失利實現損失48億 首季每股虧1.22元

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（中央社記者謝方娪台北20日電）三商美邦人壽今天公布首季財報自結數，因實現投資損失達新台幣48.1億元，三商壽首季稅後虧損高達33.2億元，累計每股虧損1.22元。

截至今年第1季底，三商壽總資產為1.4兆元，較2021年底成長2.9%。

三商壽表示，首季虧損主因投資收益未達預期，因美國聯準會（Fed）加速升息導致債券價格下跌、俄烏戰爭使全球金融市場震盪，三商壽首季對上市櫃股票、債券ETF及各類型基金等執行停損機制風險管理，所執行停損的實現損失為48.1億元，除了反映於淨值，也同步衝擊短期損益。

三商壽指出，雖因執行停損使短期間投資績效和稅後獲利無法達成目標，但可降低當時對未來市場變化不確定性風險，若排除3月下旬完成現金增資35.26億元的影響，本次因市場性風險影響淨值的單季降幅為13%，此降幅仍低於主要同業；首季淨值為396億元，淨值比仍在法定要求標準之上。

國內有8家壽險業者持有俄羅斯債券部位，分別為國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽。除了三商壽外，其餘7家已針對持有俄債部位於2月認列預期信用損失合計近130億元。

三商壽指出，所持有俄羅斯債券部位主要為俄羅斯公債，投資部位金額55.6億元，占總資產0.39%；目前已到期債息均全數透過保管銀行以美元收到，並未違約；針對俄羅斯債券降評風險增加，三商壽在第1季對俄羅斯債券提列預期信用損失7.5億元，相當於持有部位的13.5%，此提列比率與同業水準相當。

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截至今年第1季底，三商壽平均負債成本率為3.42%。新契約保費收入較去年同期增加21.5%，其中美元傳統壽險新契約保費較去年同期成長131%，投資型商品則有23%的成長。

展望未來，三商壽指出，美元債券利率攀升，有助提升新錢投資收益率，隨台美利差縮減，避險成本也可望較去年減少，匯兌評價利益可增加三商壽外匯價格變動準備金存量及提升外匯損益，有助未來營運表現。（編輯：楊蘭軒）1110420