昆山解封不解防 台商復工復產調整出貨

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）中國昆山COVID-19疫情逐漸趨緩，部分入列「無疫企業」名單的台商逐步復工復產，也有台商配合當地政府防疫措施，延長暫時停工時間，並依規定申請復工；目前昆山是「解封但不解防」，持續各項疫情防控措施。

相較於上海地區疫情未緩，昆山因應防疫，當地官方1日起陸續發布防疫封控措施，12日再發布通告，宣布重新調整劃定的靜態管理區；18日當地疫情防控公告，無新增確診病例，新增本土無症狀感染者，均來自集中隔離點。

有鑒於此，昆山18日公布「關於創建無疫區鎮、無疫村（社區）、無疫企業有序恢復正常生產生活秩序的工作方案」，19日公布第一批60家「無疫企業」名單，台商緯創、神達、鴻海富士康、研華科技（中國）、台光電子材料（昆山）、正新橡膠（中國）、日月光半導體（昆山）、環旭子公司環鴻電子（昆山）、正崴等入列，陸續復產復工。

不過仍有台商須配合當地政府防疫措施、延長暫時停工時間，例如電池大廠興能高子公司昆山興能能源科技，預估部分訂單將遞延至5月出貨。

興能高指出，已依規定提出復工申請，與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續關注疫情發展情形。

車燈大廠帝寶子公司帝寶交通器材（昆山）也配合當地政府防疫措施延長暫時停工，依規定提出復工申請中。帝寶表示，預計停工期間對財務及業務無重大影響。

鐵芯材料商越峰子公司越峰電子（昆山）也配合當地政府防疫措施再延長暫時停工時間，目前已依規定提出復工申請。越峰表示，生產和物流所受實際影響程度，視疫情後續發展及復工情形而定。

電感元件廠臺慶科子公司臺慶精密電子（昆山）已依規定提出申請復工，並列第一批復工名單，復工時間尚待審核通知。臺慶科指出，調整出貨時間並持續關注疫情發展情形，預估部分訂單將遞延至5月出貨。

保護元件廠聚鼎子公司昆山聚達電子也配合當地政府防疫政策，產線延長暫時停工。聚鼎指出，當地工廠人員已可跨區上班，部分物流也已恢復。確切復工日期，待確定後再行公告，預估部分訂單將遞延至5月出貨。

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車用電子系統商同致電子子公司同致電子科技（昆山）、線性滑軌和線性馬達廠直得科技子公司直得機械（昆山）、車用窗簾廠皇田工業子公司昆山皇田汽車配件工業，目前已依規定提出復工申請，視當地人員及物流狀況將逐步復工。

微信官方公眾號昆山發布今天分享訊息，目前是「解封但不解防」，部分區域加強管控措施後，疫情受控，總體趨於穩定；但疫情防控仍有複雜性、艱巨性、反覆性的特點，應繼續各項疫情防控措施。（編輯：張良知）1110420