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中鋼首季稅前淨利145億元 看好第2季接單量

2022/4/21 16:22
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（中央社記者賴言曦台北21日電）中鋼今天公告3月及首季自結盈餘，3月稅前淨利新台幣48.18億元，累計第1季稅前淨利145.02億元。中鋼日前調漲5月份內銷盤價，但仍看好第2季接單量。

中鋼3月營收416.62億元、月增24%，營業利益40.62億元、月減2%，稅前淨利48.18億元、月增15%。今年累計第1季營收1152.11億元、年增18%，營業利益134.75億元、年增8%，稅前淨利145.02億元，年增11%。

中鋼3月碳鋼銷售量約80.16萬公噸，今年累計碳鋼銷售量逾221.85萬公噸。

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中鋼指出，鋼鐵業對非合併個體銷售數量雖較2月增加，但單位毛利較2月略降，致整體營業利益略減，主因是原料價格仍在高檔，導致成本與售價間的利差縮小。另外，中鋼3月已取得哥本哈根基礎建設基金（CIP）風場開發成功費，業外收入因而增加。

中鋼日前開出5月內銷盤價，平均漲幅2.95%。中鋼表示，第2季接單量預估優於第1季，但中國大陸復工後將拉升原料需求，且歐洲、日本等國對俄羅斯實施制裁，8月後就不能再自俄羅斯進口煤礦，各鋼廠將更需要搶原料，鋼價未來恐易漲難跌。（編輯：楊蘭軒）1110421

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