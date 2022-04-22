國內第2起金金併有望？台新金：沒收到新光金邀請

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（中央社記者謝方娪台北22日電）市場熱議台新金和新光金是否可能展開國內第2起金金併，台新金總經理林維俊表示，截至目前沒有收到任何邀請，若收到新光金通知，當然會用開放和正面的態度積極研究。

繼富邦金合併日盛金，創下國內首起金金併後，日前新光金有董事提議成立小組研究與台新金合併可行性，引起市場高度矚目。對此傳聞，台新金先前也釋出善意，指出尚未收到正式評估邀請，不過若有機會能一起合作努力，也是好事一樁。

林維俊今天出席「台新三十永續淨零高峰會論壇」，接受媒體聯訪時表示，台新金目前沒有接到新光金任何通知，若台新金有收到通知，會用開放和正面態度積極研究，不過目前為止尚未收到邀請，因還是新光金內部事情，不便做任何評論。

新光金前董事長吳東進及台新金現任董事長吳東亮為新光集團已故創辦人吳火獅的長子和三子，2002年新光金和台新金曾有意合併，不過後因新光人壽為強化財務體質，一口氣增提新台幣196億元責任準備金，合併案最終破局。

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2002年新光金和台新金合併案破局後，吳家兄弟留下「兄弟爬山，各自努力，山頂會合」的名言，隨著20年過去，2家金控是否已到「山頂會合」的最佳時機，是近期市場熱議焦點。

2021年度新光金總資產規模達4.65兆元，為上市櫃金控前4強，台新金總資產規模2.51兆元，居金控第12名，若2家金控合併，總資產將超越中信金，僅次於金控雙雄國泰金與富邦金。（編輯：楊蘭軒）1110422