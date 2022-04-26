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正基科技聚焦人工智慧物聯網 5月下旬掛牌上櫃

2022/4/26 19:31
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（中央社記者潘智義台北26日電）無線物聯網通訊模組廠正基科技今天表示，以AMPAK自有品牌，提供無線物聯網通訊原廠解決方案，聚焦高毛利人工智慧物聯網（AIoT）、工控自動化、車載、醫療應用市場。

正基科技預計5月下旬掛牌上櫃。

正基科技董事長陳明哲在媒體交流會表示，正基科技主要業務為無線物聯網通訊模組，專注於研發、設計、行銷及技術支援。目前資本額為新台幣6.02億元，採用美國無線通訊大廠解決方案。

正基科技統計，108、109年度及110年營業收入分別為21.9億元、26.7億元及33.9億元；毛利率分別為12.9%、21.6%、22.3%；EPS分別為1.31元、4.76元及6.78元，營業規模持續擴大110年營業收入較去年同期成長27.25%。

隨著行動通訊發展，陳明哲指出，消費性電子產品下游對於無線連網的需求提升，因應雲端產業、人工智慧與大數據時代的來臨，帶來了物聯網（IoT）的強勁需求。相關無線上網技術包含WiFi、Bluetooth、GPS、NFC及NB-IoT等。

他說，物聯網應用初期具備少量多樣化的特性，無線通訊IC大廠較難針對特定應用提供標準化模組，無線物聯網通訊模組處於上游標準化晶片，與下游分散化領域的中間環節，需要滿足不同客戶、不同應用領域的特定需求。

正基科技已切入血糖計、額溫槍等醫療應用產品，並於2019年透過併購速連通訊快速切入需經過長時間驗證工控自動化、車載市場。（編輯：楊凱翔）1110426

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