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掌握金融科技趨勢 共創平台要委託研究團隊做調查

2022/4/26 23:41
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（中央社記者謝方娪台北26日電）金管會今天表示，金融科技共創平台將辦理「金融科技發展現況及未來展望調查」委外案，調查結果將作為未來金融科技相關政策擬定的參考，希望金融科技生態圈的利害關係人均能協助提供意見。

為進一步了解金融科技生態圈現況及對未來政策推動事項的建議，金管會協請金融科技共創平台辦理「金融科技發展現況及未來展望調查」委外案。

金管會綜合規劃處長胡則華今天在例行記者會指出，金融科技共創平台自今天審議委員會通過後受理研究團隊提案，未來在調查期間，研究團隊將訪問金融機構、金融科技公司、投資人、技術提供者等，希望金融科技生態圈的利害關係人均能協助提供意見，調查結果將作為未來金融科技相關政策擬定的參考。

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金管會依「金融科技發展路徑圖」規劃，協力金融總會於2020年11月19日建置金融科技共創平台，下設能力建構組、數據治理組、監理科技組及廣宣交流組等4個執行小組，協助推動路徑圖的各項工作。

胡則華表示，自路徑圖發布至今，各項措施已按計畫逐步推動並有多項具體成果，包括訂定「金融機構間資料共享指引」，明確揭示金融機構跨機構間資料共享機制；推動金融行動身分識別機制，已制定技術標準、可辦理業務項目及安控作業規定等，目前已有多家金融機構洽詢試辦；金融科技共創平台已完成金融科技能力認證機制及相關課程規劃，預計在第4季宣導推廣等。（編輯：林治平）1110426

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